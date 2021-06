Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 26 giugno al 2 luglio 2021 ci svelano che Tommaso, Guido e Mariella cercano di far riavvicinare Michele e Silvia, ma non tutto va come sperato.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 26 giugno al 2 luglio 2021

Mariella e Guido sono sempre più consapevoli del fatto che il matrimonio tra Michele e Silvia stia passando un brutto momento e la Graziani appare pentita di essersi spinta troppo in là.

Filippo si trova a fare i conti con la difficile decisione riguardo all’intervento chirurgico a cui dovrebbe sottoporsi, cercando di non far preoccupare le persone che ha vicino, ma il timore che qualcosa possa andare male sembra preoccupare tutta la famiglia. Con l’avvicinarsi del giorno dell’intervento Filippo viene colto dal desiderio di concedersi una piccola follia.

Marina è talmente presa dalla situazione ai Cantieri che finisce per trascurare l famiglia.

Filippo e Serena cercano di rassicurare Irene sulla situazione del papà. La vita di Silvia, sempre più stravolta dalla presenza di Giancarlo, sembra riacquistare una parvenza di normalità grazie ad un ritorno inatteso. La ragazza, sempre più divisa tra la famiglia e Giancarlo, deve prendere una difficile decisione.

Necessità di soldi e rancore sembrano essere alla base della decisione di Alberto di rivolgersi a Niko affinché lo assista in una causa giudiziaria. Jimmy sembra disposto a fare di tutto per poter completare l’album di figurine, anche a lasciarsi coinvolgere in una piccola avventura on the road dal suo amico Camillo. Per entrambi la pace sembra finita quando nella loro esistenza giunge una piccola ma temibile bulletta.

Un Posto al Sole anticipazioni: Il ritorno di Rossella

Rossella si prepara a riprendere in mano la sua vita e, dopo aver affrontato l’ultimo esame universitario ritorna in città. Patrizio deve così fare i conti con il suo ritorno. Silvia è molto contenta per la figlia, anche se quanto accaduto con Giancarlo l’ha turbata profondamente.

Per scoprire come reagirà Silvia, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui.

Ricordiamo che la soap viene trasmessa da Rai 3 nella fascia oraria 20:45-21:15 (dal lunedì al venerdì), dopo aver esordito alle 18:30 per le prime stagioni ed è visibile in replay nella nostra app o su RaiPlay.