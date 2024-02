Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 24 febbraio al 1° marzo 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori troveremo Rosa e Manuel. La donna si preparerà a cominciare la sua giornata lavorativa a Palazzo Palladini, ma scopre che Manuel non è andato a scuola. Il ragazzino sembra scomparso nel nulla, sarà finito nelle mani del clan di Angelo Torrente?Scopriamo insieme cosa accadrà nella storica soap opera di Rai 3 giunta alla sua 28ª stagione, con le anticipazioni nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 24 febbraio al 1° marzo 2024

Nelle prossime puntate inedite Un Posto al Sole – in onda dal 24 febbraio al 1° marzo 2024 – vedremo Rosa vacillare davanti alle sue decisioni. La donna si troverà infatti a vivere momenti di apprensione per la sorte del figlio. Manuel non si presenterà a scuola e nessuno saprà che fine abbia fatto il ragazzo. Che sia finito nelle mani del clan di Torrente? Il timore che il camorrista possa aver deciso di infierire sul figlio preoccuperà moltissimo Rosa.

Anche Damiano sarà inevitabilmente coinvolto nella vicenda, e il suo ruolo di genitore finirà per pesare sulla relazione con Viola. La vicinanza di Damiano a Rosa e a suo figlio non permetterà a Viola di vivere la sua storia d’amore come vorrebbe e nella nuova coppia inizierà a esserci qualche problema.

Fortunatamente alla fine Manuel verrà ritrovato sano e salvo, ma la paura provata convincerà Rosa a trasferirsi alla Terrazza da Giulia.

Clara invece tornerà a vivere da Alberto con Federico, anche se non nasconderà alla sua amica Marika le sue paure.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: Silvia e Michele vicini, Giancarlo infastidito

Giancarlo tornerà a casa di Silvia per trasferirsi da lei, ma troverà ad attenderlo una sorpresa che non gli piacerà affatto. La vicinanza tra Silvia e il suo ex sembrerà aver riacceso un feeling che preoccuperà inevitabilmente Giancarlo.

Il banchiere noterà quella complicità che lega Silvia a Michele, e arriverà a pensare che Saviani possa essere un ostacolo per la sua storia d’amore e dovrebbe uscire definitivamente dalle loro vite.

Nelle puntate passate abbiamo visto che Silvia ha scoperto che a salvare il caffè Vulcano è stato proprio Michele, e – sebbene abbia tenuto per sé questo segreto – il suo gesto generoso non è passato indifferente alla giovane donna.

La presenza del giornalista nella loro vita si rivelerà ingombrante per Giancarlo. Il banchiere però saprà bene che mettere Silvia davanti a un bivio – chiedendole di scegliere tra lui e Michele – potrebbe portare la donna a una decisione tanto sorprendente quanto dolorosa per lui.

Renato ospita Raffaele nelle prossime puntate Un Posto al Sole

Renato si appresterà a partire per il Trentino assieme a Niko e Jimmy, ma eviterà strategicamente di rivelare a Raffaele che i giocatori del Napoli saranno in ritiro proprio nel luogo in cui loro sono diretti. Tuttavia accetterà di ospitarlo nella sua stanza d’albergo in montagna, ma a una condizione.

Raffaele cercherà così un sostituto che possa rimpiazzarlo al lavoro e conterà sull’aiuto di Rosa. La donna però sarà troppo occupata con le sue vicende familiari per potergli dare una mano.

Mentre Niko e Jimmy trascorreranno una bella giornata insieme – partecipando a un corso di sci – Renato e Raffaele si renderanno protagonisti dei loro battibecchi anche sulla neve.

Spoiler UPAS, cos’altro accade?

Luca confesserà a Giulia di aver avuto un altro passaggio a vuoto, dimenticando aperta la porta del frigorifero, ma la donna sarà brava a tranquillizzarlo.

Irene apparirà sempre più plagiata dai discorsi dell’influencer che seguirà di nascosto. Il suo atteggiamento preoccuperà Filippo e Serena al punto da fargli valutare una richiesta d’aiuto per riuscire a capire cosa abbia la figlia.

Roberto e Marina sembreranno aver convinto Ida a dimenticare Diego, ma basterà poco per cancellare il loro ottimismo.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.