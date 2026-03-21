Cosa accadrà nei prossimi episodi Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 23 al 27 marzo? La soap partenopea ambientata a Palazzo Palladini è in grado di regalare colpi di scena in ogni puntata, e anche la settimana che ci attende non deluderà i tantissimi fans. Al centro delle trame troveremo forti tensioni tra Diego e Ida, che finiranno per mettere in pericolo la loro unione. Ci sarà anche spazio per un ritorno del tutto inaspettato. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni settimanali Un Posto al sole: incomprensioni tra Ida e Diego

La situazione tra Ida e Diego si farà sempre più tesa, e il figlio di Giordano finisce per far ricadere su Lorenza le sue frustrazioni dovute alle continue incomprensioni con la compagna.

Diego si mostra particolarmente duro con Lorenza, e la rimprovera per i suoi frequenti ritardi al lavoro, almeno fino a quando i due non sembrano essere pericolosamente vicini. La donna teme di perdere il lavoro, e si sfoga con Diego, che prova compassione per lei e cerca di aiutarla: riuscirà a convincere i suoi soci a non licenziarla?

Nel frattempo in casa Giordano anche Ornella si mostra insoddisfatta, e cerca di rompere la routine di Raffaele.

Trame Un posto al sole prossime puntate

Eduardo è tornato sulla cattiva strada, e qualcuno è sul punto di scoprire ce l’ex boss è entrato a far parte del clan dei fratelli Esposito. Quando Grillo nota Sabbiese in compagnia di Angelo, inizia a sospettare che anche Damiano possa essere coinvolto in qualche modo nei furti.

News Un posto al sole: arriva una nuova “Cirillata”

Monica torna a Palazzo Palladini per le nozze tra Niko e Manuela. La madre della futura sposa fa rientro a Napoli per dare la sua benedizione alla coppia.

Manuela però ha molti problemi da affrontare. Si accorge infatti di aver fissato la data della tesi di laurea lo stesso giorno del suo matrimonio. Riuscirà a gestire tutti gli impegni? uando il ritardo del relatore rischia di far saltare le sue nozze, la ragazza cede alla proposta di Micaela. Sarà la gemella a prendere il suo posto sull’altare.

Quando la cerimonia ha inizio però, Niko si accorge dello scambio e pensa di fermare tutto. Il parroco a quel punto si trova in una situazione a dir poco imbarazzante. Come andrà a finire? Manuela riuscirà a raggiungere la chiesa e riprendere il suo posto?

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Cristina continua a creare tensioni in casa e arriva a prendersela con Marina. Roberto cerca di avvicinarsi alla figlia. Massaro fa a Mariella una proposta del tutto inaspettata, mentre Pino affronta Rosa.