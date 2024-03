Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 2 al 5 aprile 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori troveremo la delusione di Viola per la scelta di Damiano, e il rientro di Rossella a Napoli. La dottoressa Graziani, dopo il soggiorno a Barcellona, farà ritorno in ospedale e si troverà a collaborare di nuovo con Riccardo. Scopriamo insieme cosa accadrà nella storica soap opera di Rai 3 giunta alla sua 28ª stagione, con le anticipazioni nuove puntate inedite che andranno in onda la prima settimana di aprile.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 2 al 5 aprile 2024

Viola aveva sperato di poter trascorrere la giornata di Pasquetta con Damiano, ma non sarà così. Il poliziotto ha infatti intenzione di passare il giorno di festa insieme alla sua ex Rosa e al loro bambino Manuel, così da non alterare la sua armonia familiare.

La scelta di Damiano rappresenterà un duro colpo per Viola, e la figlia di Ornella farà davvero fatica a nascondere il suo disappunto.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: Rossella rivede Riccardo

Dopo essere stata per qualche giorno a Barcellona, Rossella tornerà alla sua vita di tutti i giorni. La figlia di Silvia rientrerà ufficialmente in ospedale per riprendere la sua attività, e questo la porterà a doversi confrontarsi anche con il suo ex, che ha mollato sull’altare nel giorno del sì.

La scelta di annullare le nozze con Crovi non era stata condivisa con mamma Silvia, che nel momento in cui aveva appreso la decisione di Rossella si era mostrata profondamente delusa.

Pesce d’aprile nelle prossime puntate Un Posto al Sole

Raffaele avrà l’occasione di organizzare un bel pesce d’aprile per Renato, e non sarà disposto a lasciarsela sfuggire. Tanto più che – per mettere a segno il suo scherzetto – potrà contare sulla complicità di Jimmy e Bianca. Cosa avrà in mente il Giordano? Ad ogni modo saranno poi Ornella e Viola a “vendicare” Renato, dando una simpatica lezione a Raffaele e restituendogli lo scherzo.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.