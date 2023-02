Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 18 al 24 febbraio 2023 ci svelano che il matrimonio tra Roberto e Marina sarà animato da un colpo di scena che creerà scompiglio tra gli invitati e non piacerà affatto agli sposi. Ma vediamo insieme cosa accade nelle puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 18 al 24 febbraio 2023

La felicità appena conquistata da Roberto e Marina rischia di essere di nuovo messa a dura prova, e una sorpresa poco gradita arriva proprio nel giorno del loro matrimonio. La presenza di Lara non passa certo inosservata, e Roberto – ormai esasperato – chiede alla donna cosa abbia in mente. Anche Marina reagisce affrontando la rivale a muso duro, ma Lara non sembra certo disposta a farsi intimorire ed è sempre più intenzionata a portare scompiglio nella vita della coppia. Marina riceve da Roberto continue attenzioni, che sono una chiara e sincera conferma del suo amore, ma questo non basta a cancellare l’ombra di Lara che sembra incombere costantemente sulla serenità della coppia.

Silvia, ormai sopraffatta dagli eventi che hanno portato il caffè Vulcano sull’orlo del fallimento, riceve un aiuto inaspettato. Proprio quando le ingenti spese di gestione e il grande calo della clientela sembravano segnare inesorabilmente la fine dell’attività, e il malumore serpeggiava tra il personale, Silvia riceve un inatteso quanto gradito attestato di affetto. Affranto per la sua storia d’amore finita prima ancora di iniziare, Cerruti riceve una visita a sorpresa che potrebbe indurlo a tornare sui suoi passi.

Un Posto al Sole news: processo Valsano, nuovi colpi di scena

Prosegue il processo contro Lello Valsano, e Niko e Viola sono sotto pressione. L’imputato si rende protagonista di un gesto clamoroso dalle conseguenze imprevedibili, mentre la difesa è chiamata a presentare i propri testimoni e l’avvocato che lo difende cerca di sfoderare ogni arma a disposizione per ottenere tutti i vantaggi possibili per il suo assistito.

Upas, anticipazioni al 24 febbraio Un Posto al Sole

Giulia rivede mastro Peppe, ma questa volta l’uomo non è solo. Tuttavia la ragazza riesce ad avere con lui un incontro chiarificatore. Una piacevole sorpresa, che arriva direttamente dal passato, attende gli abitanti di Palazzo Palladini. Di chi si tratta? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.