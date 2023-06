Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 17 al 23 giugno 2023 ci svelano che assisteremo al confronto tra Marina e Roberto, e alla delusione di Niko costretto a “mettere da parte” i suoi sentimenti per Manuela. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 17 al 23 giugno 2023

Lara si prepara a conquistare ancora un po’ di posto nel cuore di Roberto, e sfruttando una ricorrenza familiare cerca di avvicinarsi ulteriormente al suo ex. Il ritorno di Marina a Napoli e la decisione di tornare nella città partenopea di Ida potrebbero però sconvolgere i suoi piani.

In particolare è la reazione della Giordano a rischiare di minare i progetti di Lara. La moglie di Roberto non si fa problemi a smascherare il “doppio gioco” del marito, mettendolo alle strette definitivamente. Marina, rimasta a lungo assente dalla città partenopea, ha avuto modo di “intercettare” una conversazione tra Lara e il Ferri, nella quale la donna sparlava di lei. A seguito di questo fatto la Giordano ha capito di non potersi fidare di Roberto, e finito per mettere in discussione il suo matrimonio.

Un Posto al Sole news, Ornella soffre, Niko è deluso

Ornella inizia a soffrire per il ridimensionamento del suo ruolo all’interno dell’ospedale. La Bruni si trova a dover fare i conti con il ritorno di Luca, ma anche con la situazione venutasi a creare tra sua figlia Viola e il genero. Dopo la crisi la coppia è tornata insieme, ma Ornella intuisce dal comportamento della figlia e di Eugenio che qualcosa non va. In effetti il genero è sempre più attratto da Clara, tanto che decide di fare un gesto che colpisce molto la giovane.

Niko decide di voltare pagina e prova a fare un passo avanti con Manuela, nella speranza di poter conquistare il suo cuore. Una grande delusione attende però il Poggi, che vede la ragazza in compagnia di Costabile. Amareggiato Niko decide così di lasciarsi alle spalle i suoi sogni e andare avanti.

Un Posto al Sole, spoiler Upas al 23 giugno

Il bacio tra Rossella e Nunzio sembra lasciare più strascichi del dovuto e la coppia – contrariamente a ogni aspettativa – rimane destabilizzata profondamente da quel momento di effusione. Il gesto li ha colpiti profondamente, e al momento non sappiamo se li spingerà a uscire allo scoperto o piuttosto lasciarsi tutto alle spalle.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.