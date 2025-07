Nuovi colpi di scena ci attendono nell’ottava settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadın). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 28 luglio al 1° agosto? Scopriamolo insieme.

Kadin – La forza di una donna, trame al 1° agosto

Sirin è abituata a ottenere sempre ciò che vuole, e anche stavolta cercherà di fare in modo che il padre torni a casa. Per riuscire nel suo intento attuerà uno dei suoi piani malefici. La ragazza si metterà d’accordo con un analista, che telefonerà a casa dicendo che Sirin è a rischio suicidio e necessita di un continuo supporto. A rispondere alla chiamata sarà Hatice,

Anticipazioni settimanali La forza di una donna

Bahar si rivolge a Enver per avere un aiuto economico, dopo aver esaurito i suoi risparmi. Quando l’uomo si reca in banca per prelevare la pensione però, ha una brutta sorpresa.

Nel frattempo Bahar deve fare i conti con la sua malattia, che avanza inesorabile costringendola ad affrontare mille difficoltà. Tuttavia la donna non perde il suo umorismo, ed è proprio questo che le permette di affrontare le sfide che la patologia le pone davanti.

Intanto Hikmet va a trovare Enver, e ha così modo di conoscere più a fondo Bahar.

Kadin “La forza di una donna” trame settimanali

Le continue discussioni con Hatice e Sirin finiscono per esasperare Enver, che decide di trasferirsi a casa di Bahar. L’uomo sposta qui anche la sua attività di sarto, e a poco a poco riesce a crearsi anche una cerchia di clienti nel nuovo quartiere.

Anche Hatice sembra diventata ormai immune ai ricatti psicologici di Sirin, e dopo aver ignorato i suoi tentativi manipolatori si reca da Bahar, dove trascorre una giornata con i nipoti e cucinando per tutti. Questo è un primo passo della donna per ricucire i rapporti con la figlia e il marito.

In seguito Bahar riceve un invito a partecipare a un picnic da parte di Arif, e alla scampagnata si uniscono anche Enver, Ceyda e Yeliz. A sorpresa si presenta anche Hikmet, che accende subito su di sé l’attenzione di Yeliz, scatenando la gelosia di Ceyda.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

A casa di Sarp – che ormai è per tutti Arp – si festeggia il primo compleanno dei gemelli. Suat informa Piril che Bahar è viva. Quando Suat scopre che la madre di Alp – Julide – è ospitata in casa di suo padre Suat, lei decide di rivelare anche al marito la verità. Proprio suo padre però, la invita a non farlo.

Jale e Musa dicono alle rispettive madri che vogliono divorziare. Poco dopo i due condividono un momento di felicità, ricordando la casa in cui avrebbero voluto andare a vivere subito dopo sposati.

Ceyda delusa nelle prossime puntate La forza di una donna

Ceyda è al settimo cielo quando scopre che presto potrà riabbracciare suo figlio Arda. Dopo aver appreso che il bambino arriverà con sua sorella, la donna si dedica alla cameretta. Spende molti soldi per arredarla e renderla perfetta per suo figlio, con arredi colorati e tantissimi giocattoli.

All’ultimo minuto però, riceve una notizia che la fa precipitare nella tristezza più profonda: il bambino non arriverà!

Delusa e amareggiata, decide di esibirsi in un locale ubriaca. Cacciata e malmenata, viene poi soccorsa da Hikmet che la riaccompagna a casa.

La forza di una donna, cos’altro accade nella soap di Canale 5?

Hatice discute con Sirin, dopo aver scoperto che la figlia vuol tirarsi indietro e non donare i lsuo midollo osseo a Bahar.

Tra Sarp e Piril si accende un diverbio a proposito di Bahar e dei piccoli.

I genitori di Bersan non riescono a mettersi in contatto con la figlia. Decidono quindi di chiamare Ceyda, che a sua volta si rivolge ad Arif per ricevere aiuto. Quest’ultimo esce di casa per andare a controllare che vada tutto bene, ma Bahar lo vede e si agita.

Bahar scopre che Enver era a conoscenza della relazione tra Sirin e Sarp e non ha mai detto nulla. La donna litiga animatamente con il padre, poi decide di affrontare la sorella minore per fargliela pagare. Enver fa il possibile per evitare che le due si incontrino. Bahar si precipita a casa di Hatice in cerca di Sirin ma non la trova. Scopre poi che Sirin si è rifugiata a casa di Jale e Musa proprio per non incontrarla, e decide di sorprenderla presentandosi alla loro porta. Il loro incontro si trasforma in fretta in uno scontro.