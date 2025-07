Dopo il buon debutto della prima puntata torna l’appuntamento con Il Caso di Stefano Nazzi, il nuovo programma di indagine giornalistica dedicato ad alcuni casi di cronaca nera italiana. Scopriamo le anticipazioni e i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 23 luglio 2025.

Il Caso di Stefano Nazzi stasera su Rai3: anticipazioni seconda puntata del 23 luglio 2025

Stasera, mercoledì 23 luglio 2025, dalle ore 21.20 va in onda la seconda puntata de Il Caso di Stefano Nazzi pronto a raccontare anche questa settimana gli aspetti processuali e mediatici di grandi casi di cronaca nera. Il nuovo programma true crime di Rai Cultura, composto da quattro puntate, ripercorre alcune tra le vicende giudiziarie più discusse della storia italiana contemporanea. L’obiettivo del programma è quello di raccontare “i casi che l’Italia non ha mai dimenticato. Un’indagine giornalistica che ripercorre gli episodi chiave della cronaca nera italiana, tra verità giudiziarie, narrazione mediatica e il modo in cui i media hanno influenzato l’opinione pubblica”. Anche questa sera il giornalista Stefano Nazzi torna a raccontare e ricostruire un caso emblematico di cronaca nera, non solo dal punto di vista processuale, ma analizzando anche il modo in cui i media hanno cambiato la sua percezione.

Al centro della puntata di stasera c’è il caso di Samuele Lorenzi, il giovane bambino di soli tre anni trovato morto il 30 gennaio del 2002 a Cogne, Valle d’Aosta. Si tratta del delitto di Cogne, uno dei più seguiti della storia della cronaca nera.

Il Caso su Rai3: spazio al delitto di Cogne del 2002

Quel 30 gennaio del 2002, la mamma di Samuele, Annamaria Franzoni, è la sola presente in casa nel momento della morte del figlio. L’indagine prende subito una direzione precisa, ma sarà il racconto mediatico a trasformare il delitto in un evento nazionale. Nei mesi e negli anni successivi, tra processi, appelli, perizie e dibattiti pubblici, si consolida il paradigma di un nuovo modo di raccontare la cronaca nera: spettacolarizzazione, polarizzazione, ipotesi non verificate.

A più di 20 anni di distanza, il caso Cogne continua ancora oggi a destare curiosità. Non solo, è diventato il simbolo di come il racconto può influenzare la percezione della verità. A raccontare e ricostruire il caso diversi ospiti tra cui: il generale Luciano Garofano, comandante del RIS di Parma e la criminologa Isabella Merzagora. Tra gli ospiti anche: il giornalista investigativo Fabio Sanvitale e la criminologa e psicologa Flaminia Bolzan.

“Il Caso” è un programma scritto da Stefano Nazzi e Marco Pisoni, diretto da Alessandro Tresa e prodotto da Ballandi per Rai Cultura. Delegato Rai, Luisa Pistacchio.