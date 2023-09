Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 16 al 22 settembre 2023 ci svelano che sarà Roberto a trovarsi sotto i riflettori. L’uomo cercherà di salvare il piccolo Tommaso dal piano diabolico della sua ex compagna Lara. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 16 al 22 settembre 2023

Nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda dal 16 al 22 settembre su Rai 3 vedremo aprirsi un nuovo capitolo nella storia tra Roberto e Marina. Ferri riuscirà a distruggere la montagna di menzogne di Lara e chiederà scusa alla Giordano e i due torneranno a fare coppia fissa. Roberto e Marina si diranno convinti del fatto che il bambino debba stare con loro: la coppia vorrà così proteggerlo dalla perfida Lara, che potrebbe rivelarsi particolarmente pericolosa.

Ma la Martinelli non intenderà stare a guardare il suo ex felice in una nuova famiglia con Marina e il piccolo, e deciderà di far perdere le tracce del bambino. Marina e Roberto cercheranno di ritrovarlo, e decideranno di tenere fuori la polizia da questa vicenda.

Un Posto al Sole news, spoiler Upas al 22 settembre

Viola sarà sempre più convinta dell’infedeltà di Damiano. La figlia di Ornella non avrà dubbi sul fatto che il poliziotto si sia lasciato corrompere da Eduardo, e inizierà a trattarlo con estrema freddezza. Viola cercherà in ogni modo di smascherarlo e fare emergere tutta la verità sul suo rapporto con il fratello di Rosa.

Nelle prossime puntate Un Posto al Sole ci sarà spazio anche per Giulia, che si troverà a vivere momenti di grande dolore quando scoprirà che le condizioni di salute della sua amata Bricca sono peggiorate. Bricca starà male e sarà necessario intervenire al più presto.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui.