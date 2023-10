Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 14 al 20 ottobre 2023 ci svelano che i riflettori saranno incentrati su Viola, che non potrà fare a meno di pensare a Damiano. Il poliziotto intanto sarà intento a convincere Eduardo a stare dalla sua parte. Scopriamo insieme cosa accadrà nel dettaglio nelle nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana su Rai 3.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 14 al 20 ottobre 2023

Nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda dal 14 al 20 ottobre su Rai 3 Damiano sarà sempre più impegnato nella sua mission, e porterà avanti la pericolosa operazione da infiltrato nel clan dei camorristi. Il poliziotto cercherà di smantellare la rete criminale di Eduardo, e proverà a convincere Eduardo a spalleggiarlo. Nonostante l’amicizia tra i due però, il fratello di Rosa si mostrerà perplesso.

Una svolta potrebbe però arrivare quando Eduardo e Clara decideranno di rompere la loro relazione. Questo potrebbe essere il motivo che spinge Eduardo a cambiare vita e accettare la proposta di Damiano.

Un Posto al Sole, spoiler Upas al 20 ottobre

Roberto continuerà a temere che Lara possa portargli via il piccolo Tommaso e far perdere le tracce. Lara farà all’ex nuove richieste, chiedendogli di poter vedere ancora una volta il bambino, e Roberto si chiederà cosa ci sia dietro questo desiderio di Lara.

Dopo essere stata smascherata dall’uomo – che ha scoperto il suo inganno – la Martinelli vorrà sparire con Tommy? Ferri è terrorizzato da quest’idea.

Un Posto al Sole, cos’altro accade?

La situazione si farà sempre più complicata per Silvia e Giancarlo. Il bancario troverà un modo per conquistare la simpatia di Otello, ma questo sembrerà non bastare. A quanto pare i problemi tra la Graziano e il compagno saranno dovuti a qualcos’altro.

Mariella e Guido si prepareranno ad accogliere Gerry. A casa Del Bue ci sarà un’altra sorpresa con l’arrivo inaspettato di Speranza.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.