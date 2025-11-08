Cosa accadrà nelle prossime puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 3 al 7 novembre? La soap partenopea promette di regalarci nuovi colpi di scena con le nuove avvincenti vicende di Palazzo Palladini. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Un Posto al Sole: la scomparsa di Gianluca allarma Giulia

I problemi di Gianluca spingono Giulia a prendere una decisione drastica. La fuga del ragazzo – che dopo essere stato licenziato al Vulcano fa perdere le sue tracce – e la sua dipendenza dall’alcool possono rappresentare un pericolo immenso per il ragazzo.

Decisa a ritrovarlo, Giulia si mette sulle sue tracce, ma senza grandi successi: il giovane Palladini sembra essere scomparso nel nulla!

Fortunatamente però, la cosa si risolve, ed è proprio Gianluca a fare ritorno a Napoli. A quel punto lei e Luca De Santis decidono di affrontarlo, invitandolo apertamente a prendere provvedimenti per contrastare la sua dipendenza dall’alcool. Il giovane Palladini – convinto di agire anche per il bene dell’ex primario – prende una decisione importante sul suo futuro.

Trame Un Posto al Sole al 14 novembre: Ferri spietato con i Gagliotti

Per Roberto arriva il momento di tornare alla sua quotidianità, e di riprendere la sua lotta contro i fratelli Gagliotti. Ferri è più che mai determinato a incastrare Vinicio e Gennaro, e far pagare il conto per tutto il male che gli hanno fatto.

Marina però è di tutt’altro avviso. Se in un primo momento aveva pensato di usare la dipendenza alle droghe di Vinicio, ora non sembra più tanto disposta a farlo. Giordano è sul punto di fare un passo indietro, e questo fa infuriare Roberto, che inizia a pensare che la moglie stia passando dalla parte del nemico. Mentre lei inizia a dubitare che utilizzare la tossicodipendenza di Vinicio per neutralizzare Gennaro non sia la soluzione eticamente corretta, Roberto prova a convincerla a rimanere al suo fianco.

Upas, spoiler al 14 novembre

Damiano prosegue le sue indagini per scoprire chi sia l’autore dell’aggressione a Peppe Caputo. L’intervento di Grillo però, rischia di compromettere tutto.

Una svolta inaspettata arriva quando proprio Grillo decide di estromettere Renda dall’inchiesta. Nel frattempo Sabbiese riceve una soffiata da Stella, che potrebbe far luce sull’accaduto. Ne parla con Damiano, e i due insieme proseguono le indagini in segreto. La pista fornita da Stella li porterà davvero a scoprire i colpevoli?

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Il piano di Bice per recuperare il denaro nascosto nella villa di Troncone prosegue. La Cerutti vuol dare una lezione a Lello, e chiede aiuto a Mariella e Sasà, coinvolgendoli in un piano di vendetta folle. E mentre Bice sembra davvero disposta a tutto per riprendersi i soldi che Lello le ha sottratto, Mariella si scopre sempre più vicina a Guido. Con il supporto di Del Bue, lei prova a far riconciliare Castrese con il padre, organizzando un incontro da i due. Le cose però non vanno come sperato, e Castrese inizia a temere di aver perso l’ultima possibilità per riavvicinarsi al genitore.

Castrese intanto, è sempre più determinato a riprendersi il marchio sottratto dai fratelli Gagliotti, e per farlo è disposto anche a intraprendere una battaglia legale.

Micaela ha una crisi creativa, e costringe la sorella Manuela a sostituirla alla radio. Le tensioni tra le gemelle Cirillo finiscono inevitabilmente con coinvolgere anche Serena.