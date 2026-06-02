Si rinnova su Canale 5 l’appuntamento serale con la serie tv spagnola Un nuovo inizio. Martedì 2 giugno in prima serata saranno trasmessi due nuovi episodi della soap con Megan Montaner. Curiosi di scoprire cosa accadrà? Vediamo insieme le anticipazioni delle puntate 3 e 4.

Trame puntate serali del 2 giugno Un nuovo inizio: Maria è cambiata

Manuel percepisce un cambiamento in Maria, segnata da ciò che è successo nel bosco, ma ormai determinata a non lasciarsi più dominare dalla paura. Tra loro nasce un accordo fragile, destinato a durare fino a quando i debiti della sua famiglia non saranno estinti.

Nel frattempo, Justa alimenta sospetti e tensioni, spingendo Ramon a mettere in dubbio il matrimonio.

I contrasti con le giornaliere esplodono, mentre una serie di eventi imprevisti mina ulteriormente l’equilibrio della tenuta. Quando Nicolàs sparisce e una piena improvvisa travolge tutto, dal fiume riemergono ombre pronte a stravolgere ogni certezza.

Un nuovo inizio, puntata finale del 2 giugno: una insolita alleanza

Nel 4° episodio in onda nel serale di Canale 5 martedì 2 giugno, l’ultimo della serata, vedremo il ritrovamento del corpo senza vita di Llanos da parte della Guardia Civil. In paese si diffondono voci e sospetti, ma la svolta drammatica arriva nel corso dei funerali, quando si presenta Alonso – fratello della vittims e punta il dito contro Manuel ritenendolo colpevole. L’uomo viene arrestato, e su di lui incombe un rischio estremo.

Maria nel frattempo riceve una visita inaspettata: Alonso si presenta da lei e le propone un’alleanza volta a fare giustizia. L’uomo intende accusare i Cervantes di aver tradito sua sorella.

Tra pressioni, promesse e trappole nascoste, la verità sembra farsi sempre più vicina. Intanto però, la sirtuazione sul piano personale rimane alquanto complessa: una partenza improvvisa, una scoperta sconvolgente e amara, e parole taciute troppo a lungo rimescolano le carte e sembrano rimettere tutto in gioco.