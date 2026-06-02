Ascolti tv 1 giugno 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Ulisse – Il piacere della scoperta” contro il “I Cesaroni“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 1 giugno 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Ulisse – Il piacere della scoperta vs I Cesaroni – Auditel ieri sera, 1 giugno 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Ulisse – Il piacere della scoperta” contro “I Cesaroni”. Chi ha vinto?

Rai 1: Ulisse – Il piacere della scoperta, il programma di Rai Cultura condotto da Alberto Angela ha interessato 2.214.000 spettatori pari al 16.4% di share.

Su Rai 2: The Unknown – Fino all’ultimo bivio, il nuovo reality che vede due squadre, i “Famosi” e i “Non Famosi”, protagonisti di una nuova avventura adrenalinica in Calabria ha attirato l’attenzione di 758.000 spettatori pari al 5.3%.

Rai 3: Newsroom, il programma televisivo di genere talk show, rotocalco e investigativo, ideato e condotto da Monica Maggioni ha registrato 432.000 spettatori (3.3%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma di attualità condotto da Nicola Porro dedicato alla politica ed economia ha registrato 803.000 spettatori (7.1%).

Canale 5: I Cesaroni – Il ritorno, la nuova stagione della serie tv cult con protagonista Claudio Amendola ha coinvolto 2.186.000 spettatori con uno share dello 16.3%.

Italia 1: Attacco al potere 3 – Paris Has Fallen, la serie televisiva spin-off del celebre franchise cinematografico di Gerard Butler ha appassionato 779.000 spettatori con il 5.3%.

La7: La Torre di Babele, il programma di Corrado Augias che ogni settimana racconta grande tema storico, culturale, politico, economico e i suoi risvolti sull’attualità ha registrato 694.000 spettatori e lo 4.3%.

Tv8: GialappaShow, la nuova stagione del programma della Gialappa’s Band con il Mago Forest ha strappato un sorriso a 279.000 spettatori con 2.9% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha incuriosito 410.000 spettatori con lo 3.5% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.310.000 spettatori con il 24.5 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.417.000 spettatori con il 25.1% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 1 giugno 2026

RAI 1

La volta buona Special : 1.458.000 spettatori con il 15.5 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta Short : 1.464.000 spettatori con il 19.7 %;

: spettatori con il %; Concerto per la Festa della Repubblica 2026: 1.153.000 spettatori con il 13.7%.

CANALE 5