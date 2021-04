Da ormai diversi anni i fan di Nonno Libero si sono chiesti se Un medico in Famiglia 11 ci sarebbe stato. L’ultimo episodio dell’amata e longeva fiction Rai è stato trasmesso nel 2016 come parte conclusiva di un viaggio televisivo iniziato nel lontano 1998. Le avventure della famiglia Martini hanno appassionato milioni di spettatori, che hanno visto i loro componenti crescere, maturare e andare via. Vecchi e nuovi personaggi sono stati introdotti nella storia, ma il punto fisso è rimasto sempre lui, l’inossidabile Lino Banfi nei panni di Nonno Libero. Proprio l’attore 84enne è tornato a parlare del futuro della fiction in un’intervista col settimanale Nuovo Tv.

Lino Banfi sulle speranze di vedere Un medico in Famiglia 11: ecco la situazione

Sebbene l’attore vorrebbe con piacere tornare a vestire i panni di quel personaggio tanto amato, le speranze di un ritorno sulla scena sono davvero pochissime. Queste le sue dichiarazioni a Nuovo Tv: “Piacerebbe a tutti noi attori che ne abbiamo fatto parte tornare su quel set. Siamo sempre rimasti in contatto, ci sentiamo spesso, ma abbiamo capito che Un medico in famiglia non si farà più. Peccato, perché così i telespettatori si perdono una serie bella”.

Con queste parole, Banfi mette a tacere ogni indiscrezione su un possibile ritorno della famiglia Martini, e forse i fan dovranno mettersi l’anima in pace. Come lui, anche un altro membro del cast si è espresso al riguardo.

Un medico in Famiglia 11: cosa ne pensano gli altri attori

Non molto tempo fa, l’attrice Milena Vukotic, volto di Enrica Morelli fin dalla prima puntata della fiction, aveva affermato che Un medico in Famiglia 11 non era previsto, ma sperava comunque in cambio di programma ai vertici Rai, almeno per accontentare il pubblico di affezionati.

Per Giulio Scarpati, interprete del brillante medico protagonista Lele Martini, aveva già lasciato la fiction dopo la seconda stagione per poi tornare dalla sesta in poi, il capitolo Un medico in Famiglia si era già chiuso. Le speranze di vedere un’altra stagione sono anche determinate dal fatto che gli altri interpreti principali non lavorano più nel mondo dello spettacolo. Ad esempio, Micheal Cadeddu, che ha interpretato Ciccio Martini, è diventato fantino, abbandonando la carriera televisiva.