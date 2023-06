Una piacevole sorpresa attende i tantissimi fans di Un Altro Domani, che dal 24 giugno troveranno ad attenderli la loro soap preferita anche il sabato. Le vicende di Carmen e Julia approderanno nel daytime pomeridiano pre-festivo di Canale 5 con una maxi puntata di 3 ore, che ci terrà compagnia dalle 15.45 alle 18.45.

Programmazione Mediaset, come cambia il sabato pomeriggio su Canale 5

Il primo, piccolo stravolgimento nel palinsesto del sabato pomeriggio di Canale 5 arriva con la conclusione di Verissimo. L’amatissimo programma condotto da Silvia Toffanin si prende – come di consueto – una pausa estiva, rendendo così necessaria una nuovo programmazione.

La decisione dei vertici Mediaset ha così ridisegnato lo spazio pomeridiano del sabato estivo, inserendo la nuova stagione di “Scene da un Matrimonio”. Il programma condotto da Anna Tatangelo seguirà l’intero percorso sentimentale di una coppia, dal loro primo incontro fino al giorno delle nozze. Sarà così la cantante italiana che ci ha regalato bellissimi brani – come “Ragazza di periferia” – a tenerci compagnia subito dopo Beautiful, con il nuovo programma in onda dalle 14.10 alle 15.45.

Subito dopo il programma della Tatangelo i fans della soap spagnola troveranno ad attenderli Un Altro Domani, che nella versione pre-festiva verrà proposto con un maxi appuntamento di tre ore. Una notizia che farà sicuramente la gioia dei tantissimi appassionati delle vicende di Carmen e della giovane Julia, che potranno così ritrovare le loro beniamine anche il sabato pomeriggio.

Un Altro Domani, dal 25 giugno in onda anche il sabato pomeriggio

La telenovela – in onda sugli schermi italiani dal 6 giugno 2022 – si avvicina all’epilogo finale, e sono in molti a chiedersi come si concluderà. In quest’anno di programmazione la soap opera con protagonista Amparo Piñero ha infatti saputo conquistare un posto importante nel daytime pomeridiano di Canale 5 e nel cuore dei tantissimi fans, che oggi si chiedono se nel futuro di nonna e nipote – protagoniste a distanza delle vicende di Un Altro Domani – ci sarà il lieto fine.

Per conoscere tutte le news e anticipazioni della soap spagnola continuate a seguirci.