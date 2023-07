Ultimo durante il suo concerto a San Siro ha dedicato ‘Piccola Stella‘ a Noemi. Un momento molto toccante dato la giovane 16enne non ha potuto occupare il suo posto sugli spalti perché ha perso la vita in un incidente in scooter. Il cantante ha accolto l’appello arrivato via social dagli amici di Noemi e il loro desiderio è stato realizzato. Ricostruiamo insieme quanto accaduto e scopriamo perché Ultimo ha cantato proprio Piccola Stella.

Ultimo dedica ‘Piccola Stella’ a Noemi, una ragazza di 16 anni morta in un incidente, fan del cantante – VIDEO

Noemi era una ragazza 16anne che amava la vita e anche Ultimo. ‘Piccola Stella’ era una delle sue canzoni preferite e il 18 luglio 2023 aveva comprato un biglietto per il suo concerto allo stadio San Siro. Purtroppo qualche giorno prima ha perso la vita in un incidente in moto. I suoi amici, attraverso i social, avevano realizzato un video chiedendo a Ultimo di cantare ‘Piccola Stella’ per Noemi. In pochi giorni il filmato, realizzato da Marco Spiller era diventato virale, e il giovane aveva chiesto ai fan di taggare Ultimo:

“Ciao Nic, spero tu riesca a vedere questo messaggio prima del tuo concerto. La tua seconda serata al San Siro è da poco sold out ma quello stadio non sarà mai pieno perché tra quel pubblico ci dovrebbe essere Noemi, una piccola sedicenne che ha perso la vita sabato in un incidente. Sarebbe stata lì per vedere te, il suo cantante preferito, ma il suo posticino sarà per sempre vuoto… Non ti chiedo molto, non possiamo più fare nulla, ti scrivo a nome di tutti i suoi amici per rendere omaggio alla ‘Piccola Stella’ che canterai domani… Grazie Nic“.

Il messaggio di Ultimo per Noemi

Il video, che ha sfiorato il mezzo milione di visualizzazioni, è arrivato a Ultimo che sul palco ha cantato ‘Piccola Stella’ Per Noemi.

“In questa serata meravigliosa, che per me è speciale, doveva esserci una persona in più qui tra di noi. Una ragazza che si chiama Noemi, che purtroppo ci ha lasciato qualche giorno fa. Anzi, mi correggo: Noemi è qui con noi stasera. Vi chiedo una cosa: stringiamoci, abbracciamoci, anche se non vi conoscete e pensiamo forte a Noemi, che stasera è la nostra Piccola Stella. Ciao Noemi”.