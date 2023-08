Il sorteggio fase a gironi della Uefa Champions League 2023-24 arriva in chiaro in tv. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati della più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA. Ecco dove e quando seguire l’evento in tv.

Uefa Champions League 2023-24 dove seguire il sorteggio fase a gironi in tv

Il live del sorteggio della fase a gironi di Champions League 2023-24 arriva in esclusiva in chiaro sul canale 20 e in live streaming su mediaset infinity e su sportmediaset.it. L’appuntamento è fissato per giovedì 31 agosto 2023 dalle ore 17.45 con la diretta dell’estrazione dal Grimaldi Forum di Montecarlo. Il sorteggio della fase a gironi della prossima Champions League sarà trasmesso in chiaro sul Canale 20, ma anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito sportmediaset.it. In studio Benedetta Radaelli con la presenza di diversi ospiti tra cui: Massimo Callegari e Riccardo Trevisani. In collegamento da Montecarlo per aggiornamenti ed interviste: Alessio Conti.

C’è grande attesa per la massima competizione europea per club, i cui diritti sono stati acquistati ancora una volta da Mediaset. Durante il 2022-2023, Canale 5 ha trasmesso 121 partite tra cui la finale. Anche per l’edizione 2023-2024, Mediaset è pronta a trasmette in esclusiva in chiaro su Canale 5 le partite del match day, mentre tutte le altre saranno visibili sulla piattaforma di Mediaset Infinity.

Champions League 2023-24, le squadre italiane presenti nella competizione

Sono 32 le squadre partecipanti alla prossima Champions League 2023-2024. Le squadra qualificate saranno divise in 8 gironi composti da 4 ciascuno. Il sorteggio verrà effettuato in base al ranking Uefa, che stabilisce il coefficiente di ogni squadra calcolando i risultati sportivi degli ultimi anni. Tra le squadre italiane qualificate a gareggiare ci sono: il Napoli di Rudy Garcia (prima fascia), l’Inter di Simone Inzaghi (seconda fascia), il Milan di Stefano Pioli (terza fascia) e la Lazio di Maurizio Sarri (terza fascia).

Il calcio d’inizio della prima partita di Champions League è fissato per il 19 e 20 settembre, con la prima giornata dei gironi. La finale della UEFA Champions League, invece, si giocherà allo stadio Wembley di Londra, il 1º giugno 2024.