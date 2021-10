Tv Talk torna in onda sabato 9 ottobre alle ore 15:00 su Rai3. Il padrone di casa, Massimo Bernardini e la sua collaudata squadra formata da Cinzia Bancone, Sebastiano Pucciarelli e Silvia Motta sono pronti per la nuova stagione di un programma, ormai, cult della nostra televisione.

Tv Talk: nascita e cambio titolo per l’unico programma che analizza l’intera Tv

Dal 2001 ad oggi, sono 18 le edizioni di Tv Talk e il lavoro svolto negli anni ha visto collezionare un crescendo di ascolti e di affetto da parte del pubblico a cui interessa comprendere le dinamiche televisive e non. L’idea di Tv Talk nasce dall’esperimento trasmesso su TV2000 per dieci anni con il nome de Il Grande Talk, poi approdato su Rai3 con il cambio titolo in Tv Talk.

Ogni sabato, l’appuntamento fisso per fare il punto della settimana televisiva non può mancare. Ogni programma che appartenga al genere informazione, infotainment, intrattenimento puro, prime serate, reality, talent show viene scomposto nelle sue caratteristiche. Anche i protagonisti generati dalla tv sono analizzati da esperti e giovani analisti attraverso osservazioni e domande agli ospiti in studio e in collegamento.

Tv Talk torna in sicurezza con analisti, ospiti in studio e in collegamento

Anche quest’anno, Tv Talk non mancherà la propria mission e l’occhio attento verso tutto ciò che è comunicazione visiva sarà sempre vigile.

Nonostante il perdurare della pandemia, anche se in maniera più lieve rispetto allo storico gennaio 2020, saranno rispettate tutte le misure di sicurezza previste dai protocolli anti Covid-19. Gli analisti saranno in numero minore rispetto al solito e gli ospiti a debita distanza tra loro e in collegamento.