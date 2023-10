Torna l’appuntamento con uno dei programmi più amati della televisione italiana: Tv Talk, consueto talk dedicato al mondo della tv e ai personaggi che ogni giorni ci tengono compagnia, in quello che per tutti è l’elettrodomestico più amato. Ma andiamo a vedere insieme quando inizia la stagione televisiva con la messa in onda della prima puntata di Tv Talk 2023, che come sempre andrà in onda su Rai3.

Tv Talk 2023: quando in onda la nuova stagione su Rai3

Prenderà il via sabato 7 ottobre la nuova stagione televisiva di Tv Talk 2023, l’appuntammo settimanale con i fatti che riguardano la tv e i personaggi che la popolano.

La stagione televisiva è appena iniziata e offre già a Massimo Bernardini, conduttore di Tv Talk, tanti spunti da approfondire con i suoi storici collaboratori: Sebastiano Pucciarelli, Cinzia Bancone e Silvia Motta. Come sempre anche in questa edizione non mancheranno i tanti ospiti che ogni settimana popolano lo studio del programma in onda su Rai 3 dalle ore 15.25.

Il programma che analizza la tv e non solo

Tv Talk dall’ormai lontano 2005 ci tiene compagni ogni sabato pomeriggio portando nelle case degli italiani uno degli argomenti più amati: la televisione. Questa edizione dell’amatissimo programma di Rai 3 proseguirà fino al prossimo mese di maggio.

Tv Talk 2023: alcune curiosità sul programma

Fino al 2007 il programma andava in onda dagli Studi della Fiera di Milano, gli stessi da cui erano già andate in onda storiche trasmissioni come Lascia o raddoppia? di Mike Bongiorno, o Portobello di Enzo Tortora. Nella stagione 2007-2008 e poi dal 2010 ad oggi va in onda dallo studio TV3 del Centro di produzione Rai di Corso Sempione a Milano. Dal 2008 al 2010, invece, è andato in onda dal Centro di produzione Rai di Via Mecenate, sempre a Milano e ha fatto vedere la Rai, Mediaset, LA7, Sky e TV2000, con la caduta dei muri.