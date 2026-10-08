Tutto per la mia famiglia (titolo originale Kardeşlerim) si prepara a regalarci nuovi colpi di scena nel daytime e nel serale di Canale 5. Oltre agli episodi in onda tutti i giorni alle 16:10 circa infatti, la serie turca torna anche il giovedì sera in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. Cosa accadrà nei prossimi episodi, in onda dal 12 al 16 ottobre? Scopriamolo insieme.

Trame settimanali Tutto per la mia famiglia (dal 12 al 16 ottobre)

Ogulcan e Aybike decidono di parlare con Omer per scoprire cosa sia davvero accaduto alle foto che aveva nascosto. Pressato, Omer ammette di averle fatte sparire in cambio di soldi, nel disperato tentativo di aiutare Orhan.

Harika – determinata a lasciarsi alle spalle la povertà – spinge la madre a riavvicinarsi a Resul, che ha deciso di chiederle la mano. Nel frattempo, con l’aiuto di Tolga, Emir, Ozge e Dora sfruttano le ambizioni sociali di Harika per coinvolgerla nelle loro uscite e portare avanti la loro vendetta contro Ogulcan.

Quando Harika lascia la casa, Suzan riceve la visita di Akif. Ancora visibilmente ubriaco, l’uomo le chiede un’altra possibilità. Suzan, ormai del tutto disillusa, lo rifiuta. Il giorno dopo però, accetta l’invito a cena di Resul.

Tutto per la mia famiglia, spoiler al 16 ottobre

Omer continua a combattere contro la povertà. La mancanza di Kadir lo colpisce profondamente, ma il ragazzo cerca comunque di fare il fratello maggiore responsabile, impegnandosi al massimo affinché alle sue sorelle non manchi niente.

Sengul, che ha già recuperato la memoria, continua a fingere di essere amnesica per timore che Orhan la mandi via di casa. Tuttavia, il suo inganno viene smascherato da Akif davanti a Nebahat, la quale approfitta della situazione per punirla, riducendole lo stipendio a metà.

Asiye sviene nelle prossime puntate della dizi turca

Doruk è intento nei preparativi per la festa di compleanno a sorpresa di Berk nella casa al mare. Mentre i ragazzi si organizzano per la serata, la situazione della famiglia di Omer peggiora drasticamente. Asiye perde i sensi a causa della denutrizione: non ci sono abbastanza soldi per comprare il cibo e – per nutrire la piccola Emel – spesso rinuncia a mangiare.

Harika ammette con Ogulcan di aver mentito sulla sera precedente, creando un’ulteriore rottura nel loro rapporto. Intanto Tolga si convince che Kaan provi dei sentimenti per Asiye e comincia a guardare con sospetto ogni loro scambio.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

La situazione di Omer peggiora ulteriormente quando, durante il turno di notte in cantiere, viene scambiato per un parcheggiatore abusivo e picchiato senza pietà da alcuni criminali.

Akif – determinato a fermare il matrimonio tra Suzan e Resul – raggiunge la donna nella casa al mare. Mentre i ragazzi preparano la sorpresa per Berk, tutti finiscono per ascoltare la loro conversazione. Così vengono a sapere che Hatice aveva visto Akif e Suzan insieme poco prima dell’incidente.