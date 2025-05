Torna la musica de Il Volo in tv con ‘Tutti per uno – Viaggio nel tempo‘. Si tratta di tre concerti evento che vedono come protagonisti Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Scopriamo insieme quando verrà trasmesso.

Il Volo con “Tutti per uno – Viaggio nel tempo”: quando in tv

Il Volo è pronto a tornare in tv, in prima serata su Canale 5 con ‘Tutti per uno – Viaggio nel tempo’. Il trio nei giorni scorsi (l’8, il 10 e l’11 maggio) si è esibito a Mantova presso il Palazzo Te e le tre serate sono state registrate. La prima andrà in onda in tv lunedì 19 maggio 2025, alle ore 21.30, su Canale 5 in streaming su Mediaset Infinity.

Uno spettacolo emozionante, tra la musica e i ricordi, che ripercorrerà la carriera de Il Volo. Si tratta delle uniche date italiane del trio per quest’anno che saranno disponibili per tutti i telespettatori. Un evento tra arte e cultura, giunto alla terza edizione. Nelle precedenti due, si era scelta come location l’Arena di Verona, in questa vedremo il Palazzo Te situato a Mantova, con archi in pietra ricchi di storia. Tutti per uno – Viaggio nel tempo è un progetto di Michele Torpedine, prodotto da Friends & Partners.

Palazzo Te a Mantova è pronto ad accogliere tre serate di grandi emozioni con #TuttiPerUno – #ViaggioNelTempo 🤩 Il Volo vi aspetta da lunedì 19 maggio in prima serata su #Canale5 e Mediaset Infinity! 💫 pic.twitter.com/rpFFV0UNdi — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) May 12, 2025

Gli ospiti che vedremo nel corso delle tre serate

Numerosi gli ospiti che hanno accompagnato, con le loro performance, le esibizioni de Il Volo durante le tre serate di ‘Tutti per uno – Viaggio nel tempo‘. Tra questi ci sono Eros Ramazzotti, Giorgia, Gianni Morandi, Arisa, Malika Ayane, Noemi, The Kolors, Gigi D’Alessio e Alessandra Amoroso. Le tre serate sono state condotte da Antonella Clerici, Vanessa Incontrada e Lorella Cuccarini. Nella scaletta sono presenti alcuni dei brani più amati del repertorio di Il Volo e alcune cover emozionanti che sono legate a ricordi personali dei tre artisti e dei loro ospiti. Presente anche un’orchestra dal vivo.