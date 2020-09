Tutto pronto per la riapertura delle scuole dopo il lockdown per l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Mai come quest’anno c’è grandissima attesa per il consueto discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l’appuntamento televisivo “Tutti a Scuola”. Ecco tutte le anticipazioni

Tutti a Scuola 2020: Sergio Mattarella e Lucia Azzolina inaugurano l’anno scolastico

Lunedì 14 settembre 2020 alle ore 16.35 in diretta su Rai1 torna l’appuntamento con “Tutti a scuola“, la cerimonia d’apertura di ogni anno scolastico. Quest’anno l’evento è trasmesso dalla Scuola Primaria Guido Negri di Vo’ dell’istituto Comprensivo di Lozzo Atestino.

La cerimonia, giunta alla sua ventesima edizione, quest’anno si preannuncia davvero importanza visto che sancisce la “ripartenza” delle scuole dopo quattro mesi di lockdown per via della pandemia mondiale da Covid-19. Rai1 e Ministero dell’Istruzione in collaborazione con Rai Quirinale sono pronti a celebrare e inaugurare il nuovo anno scolastico dinanzi agli studenti della Scuola Primaria Guido Negri di Vo’ dell’istituto Comprensivo di Lozzo Atestino con la partecipazione dei professori e di tutto il personale didattico. Con loro ci saranno anche due figure emblematiche: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. C’è grande attesa, infatti, per l’intervento di Sergio Mattarella che arriva pochissime ore dal discorso di Giuseppe Conte che ha voluto inviare un messaggio a tutto il mondo delle scuola.

Tutti a scuola: ospiti e conduttori

Un evento che sarà impreziosito anche dalla presenza di un’orchestra composta dai migliori allievi dei Conservatori di Musica d’Italia diretta dal Maestro Leonardo De Amicis. Non mancheranno poi ospiti e artisti del mondo della musica, della cultura, dello sport e dello spettacolo: da Alessio Boni al CT della Nazionale Roberto Mancini, da le campionesse di nuoto Simona Quadarella e Benedetta Pilato a Katia Ricciarelli. E ancora: Levante, Leo Gassman e la partecipazione de Il Volo. La cerimonia è condotta da Flavio Insinna e Andrea Delogu.

L’appuntamento con Tutti a scuola 2020 è lunedì 14 settembre 2020 alle ore 16.35 su Raiuno.