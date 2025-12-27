Dal 19 dicembre è arrivato su RaiPlay Tutta Scena, la nuova serie originale diretta da Nicola Conversa con Giorgio Panariello, Euridice Axen e un cast di giovani talenti tra cui Tommaso Cassissa, Ginevra Francesconi, Sabrina Martina e altri. La produzione, certificata Green Film, è realizzata da Rai Fiction e One More Pictures con il supporto di Trentino Film Commission e si compone di 8 episodi da 25 minuti. La storia segue un gruppo di aspiranti attori e performer impegnati nella vita quotidiana di un’accademia di teatro, tra prove, lezioni e sfide personali. Le riprese hanno valorizzato i luoghi più suggestivi del Trentino, come il borgo di Arco, la Centrale Fies e il Teatro Zandonai di Rovereto.

Tutta Scena racconta non solo il mondo dell’arte e delle performance, ma anche le emozioni, le aspirazioni e le insicurezze di una generazione cresciuta con i social. Tra rivalità, amicizie e amori, i protagonisti si confrontano con la scoperta di sé e dei propri talenti, cercando di emergere senza tradire sé stessi o gli altri. Al centro delle dinamiche, il triangolo amoroso tra Christian, Asia e Riccardo si intreccia con le storie degli altri ragazzi, creando un racconto corale ricco di tensioni e sentimenti. La serie invita così a riflettere sull’autenticità delle relazioni e sul confine tra apparenza e realtà. Un viaggio emotivo che unisce paesaggi spettacolari, arte e la complessità dei legami umani.

“Tutta scena”, intervista esclusiva a Seydou Sarr

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Seydou Sarr. Dopo il grande successo ottenuto con il film “Io capitano”, Seydou è tornato a recitare in una serie: “E’ stato bellissimo far parte di questo progetto, per me non era facile. E’ la prima volta che recito in italiano visto che a Io Capitano avevo parlato il wolof. Mi sono divertito a stare con i ragazzi, sono tutti bravi e anche il regista Nicola mi ha permesso di essere me stesso e mi ha aiutato ad entrare nel personaggio”. Su Giorgio Panariello, ha confidato: “Non lo conoscevo prima perché sono venuto dal Senegal e non guardavo tanti film. Nicola mi ha parlato di lui e quando l’ho conosciuto mi è piaciuto. Giorgio mi ha insegnato tante cose sul set, è un grande”.

Mr Griffin ha una forte passione per la musica. La stessa che coltiva anche Seydou: “Io cantavo quando ero in Senegal, anche per il film Io Capitano ho scritto le canzoni e le ho cantate. Non voglio fare una carriera nella musica, ho solo una bella voce. Il mio cantante preferito è Olly, è un artista bravo, mi piace molto”.

Seydou ha parlato poi del suo rapporto con i social: “Non sono molto social, quando entro su Internet leggo solo di calcio perché il mio sogno è di fare il calciatore. Sui social cerco di non entrare perché mi capita di imbattermi in commenti negativi. E’ qualcosa che è sempre successo ma ho avuto la fortuna di vivere con degli italiani meravigliosi come Garrone e la sua mamma. Ho capito con il tempo che è meglio ignorare i commenti degli haters e andare avanti”. Per Seydou la ricetta perfetta per fare questo mestiere è avere talento ma anche umiltà: “Non ho mai studiato cinema ma io penso di avere un dono naturale. Mi hanno detto spesso che io sono nato per fare l’attore, dopo Io Capitano mi sono accorto che ho il talento di fare cinema”.