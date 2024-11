C’è grande attesa per la Semifinale di Tu Si Que Vales in onda su Canale 5 sabato 9 novembre 2024. Cosa ci fanno però Christian De Sica e Ilary Blasi in puntata? Siamo in grado di spoilerarvi cosa è successo e cosa vedremo andare in onda in prima serata sull’ammiraglia Mediaset dopo che Dagospia, questa mattina, ha anticipato i nomi degli ospiti Vip presenti in studio.

Tu si que vales: giudici speciali per una gara al top

Questa sera nello stesso studio dove si svolge il pomeridiano di Amici di Maria De Filippi si è registrato qualcosa di molto particolare che andrà ad aggiungere un po’ di pepe alla Semifinale di Tu si que vales. Cosa vedremo andare in onda? In anteprima possiamo dirvi che Giulia Stabile da sola, senza i suoi fedeli guardia-spalle, presenterà una gara playback da urlo dove, come sempre, si esibiranno:

Maria De Filippi e Rudy Zerbi,

Sabrina Ferilli

Gerry Scotti

Luciana Littizzetto

A decretare il vincitore fra loro, però, non sarà la giuria popolare. Per l’occasione sono stati convocati esperti dello spettacolo e della musica che potranno stabilire, senza alcun dubbio, il migliore o i migliori su piazza tra i disputanti. Il loro giudizio sarà insindacabile e incontrovertibile. Nemmeno Rudy Zerbi potrà fare nulla per ostacolare il normale svolgimento del lavoro di giurati dei vari VIP presenti.

Nella Semifinale di Tu Si Que Vales faranno ingresso, per l’occasione di questa attesissima sfida playback:

Ilary Blasi

Christian De Sica

Peppe Vessicchio

Adriano Pennino

Solo loro potranno decretare vincitori e vinti. Il problema è però un altro. Riuscirà Rudy Zerbi a non mettere in discussione anche la classifica stilata da questa giuria di esperti? Ai posteri l’ardua sentenza. Quando si tratta di queste gare, dove Zerbi ha spopolato con Maria prima nei panni di Kekko ed Emma ed ora dei Ricchi e Poveri, è impossibile non vederlo innervosirsi.

Cosa accadrà però? Su quali brani i consueti giudici di Tu si que vales dovranno misurarsi? Cosa dovranno valutare Ilary Blasi e colleghi? Ebbene Luciana Littizzetto farà finta di cantare un medley di Malgioglio ed entrerà in studio travestita da Malgioglio. C’è proprio da chiedersi come la prenderà quest’ultimo, ma visto l’amore che prova per Maria, siamo sicuri che non si arrabbierà.

Gerry Scotti invece si esibirà sulle note di un medley delle canzoni di Celentano. Sabrina Ferilli ha deciso di giocarsi il tutto e per tutto cantando Che fico di Pippo Franca vestita da lui. Rudy Zerbi e Maria De Filippi, che come al solito si esibiscono solo in coppia, presenteranno un vero e proprio medley con i brani dei Ricchi e Poveri.

Chi sarà il vincitore della gara playback di Tu si que vales?

Ilary Blasi, Cristian De Sica e i colleghi esperti di musica, dovranno pertanto decretare chi dei giudici di Tu di que vales ha portato a casa la miglior esibizione di playback della serata. Spetterà a loro attribuire la vittoria a uno o all’altro e continuare a guardare tutto lo show per godersi una serata in totale pace e relax all’insegna del divertimento e del buon umore.

Chi sarà a vincere? Per decretarlo dovrà essere eseguita la somma dei voti. Noi sappiamo chi trionferà. Non vogliamo però rovinarvi il finale. Possiamo solo accennarvi che ci saranno delle belle sorprese e che nulla è davvero scontato.

Possiamo garantire che sarà davvero divertente vedere come i soliti giudici, ora pronti a vestire i panni di concorrenti, non vorranno perdere ed useranno ogni mezzo per potersi accaparrare un punto a favore. Maria De Filippi, ad esempio, pur di poter vincere e di togliere la rivale di torno si scaglierà contro Sabrina Ferilli accusandola di aver corrotto un giudice, ovvero De Sica. Come? Non rimane che sintonizzarsi su Canale 5!