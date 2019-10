Tutto pronto per la nuovissima edizione di Tu si que vales 2019, il talent show di successo condotto da Sakara, Martin Castrogiovanni e Belen Rodriguez su Canale 5. Ecco in anteprima esclusiva per i lettori di SuperGuidaTv la data ufficiale di partenza della sesta edizione del talent show.

Tu si que vales 2019: quando inizia su Canale 5

“Manca sempre meno alla nuova edizione di #TuSiQueVales e tu sei pronto a metterti in gioco e a dimostrare tutto il tuo talento? Iscriviti subito ai casting”. Così la pagina Facebook di Tu si que vales informava i tantissimi fan del programma dell’apertura dei provini per partecipare alla sesta edizione, ma ecco che noi di SuperGuidaTv possiamo svelarvi in anteprima la data ufficiale di inizio del programma.

Al via da sabato 19 ottobre 2019 in prima serata su Canale 5 la nuova edizione di “Tu si que vales 2019“, il talent show di successo basato sull’omonimo format spagnolo trasmesso tra il 2008 e il 2013 su Telecinco.

Mediaset, che per l’inizio della stagione televisiva aveva inserito al sabato Amici Celebrities, sposterà il talent show al mercoledì e riserverà lo spazio a Tu si quel vales, da sempre collocato in questa posizione nel palinsesto del biscione.

Tu si que vales 2019, giudici e giurata popolare

Confermatissimo il trio di conduttori composto da Alessandro Sakara, Martin Castrogiovanni e Belen Rodriguez, che però non sarà presente alla prima puntata visto che poco prima delle registrazioni si è sentita poco bene. Dalle prossime, invece, la showgirl argentina tornerà al suo regolare ruolo di conduttrice.

Confermata anche la giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari, mentre una ricca novità c’è nella rappresentante della giuria popolare.

Dopo l’addio forzato di Mara Venier rientrata in Rai per “Domenica In” e quello di Iva Zanicchi, ecco arrivare una delle attrici più amate dal pubblico italiano. Si tratta di Sabrina Ferilli, peraltro grande amica di Maria De Filippi, pronta a rappresentare il popolo e a regalare al pubblico di Canale 5 dei simpaticissimi siparietti come peraltro è già successo durante il serale di Amici!