Belen Rodriguez e Stefano De Martino al DopoFestival di Sanremo 2020? Ebbene si, per la coppia più amata e critica del piccolo schermo e dello show business italiano si vocifera un possibile arrivo alla conduzione della striscia dedicata al dopo kermesse.

DopoFestival 2020: arrivano Belen e Stefano De Martino?

E’ una notizia da prendere con le pinze quella anticipata da Chi: Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbero nel mese di febbraio 2020 approdare nella città dei fiori di Sanremo! La coppia, infatti, è tra le candidate alla conduzione del DopoFestival, l’importantissimo appuntamento che segue le cinque prime serate di Sanremo 2020 che quest’anno vedrà Amadeus nel duplice ruolo di conduttore e direttore artistico.

L’idea di portare la coppia dell’estate 2019 non dispiacerebbe allo stesso Amadeus, come anticipato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini. Del resto per Belen e Stefano si tratterebbe, qualora venissero confermati, della terza esperienza ‘insieme’ su di un palcoscenico dopo “La Notte della Taranta 2019” e la conduzione del “Festival di Castrocaro 2019”.

Non dimentichiamo che Stefano De Martino è ormai lanciatissimo in Rai: dopo la conduzione di “Made In Sud” l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi sarà al timone di “Stasera tutto è possibile”, il varietà televisivo italiano in partenza su Rai2. Non solo, da non sottovalutare, è il fatto che Belen e Stefano De Martino hanno lo stesso management di Amadeus: ossia Lucio Presta. Un’ipotesa che sulla carta sembra realizzabile e che siamo certi sicuramente giocherà molto bene, dal punto di vista della curiosità, alla kermesse italiana.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: è tornato l’amore!

A parte gli impegni lavorativi, Belen e Stefano sono più innamorati e uniti che mai. La coppia ha trascorso una bellissima vacanza ad Ibiza in compagnia del figlio Santiago, che più di ogni altra cosa li ha portati a riavvicinarsi. Un figlio del resto ti lega per sempre e sicuramente avrà contribuito al loro riavvicinamento. Oggi la coppia, alla faccia degli invidiosi, è felice insieme come hanno raccontato durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi.

“Siamo felici. Cerchiamo nel bene e nel male di tenerci tante cose per noi, mentre quando eravamo più giovani lavorando in tv ci sembrava naturale e quasi doveroso raccontarci. Oggi non ci piace dirlo ad alta voce, ma siamo sereni” ha detto Belen a cui fatto eco il (ex) marito: “abbiamo imparato a smussare gli angoli come dovrebbero fare tutti perché non è facile stare insieme tutta la vita, ma bisogna impegnarsi. Non diamo più importanza alle cose inutili, solo a quelle sane, e le alimentiamo tutti i giorni”.

Dopo l’estate la coppia sarà impegnata alla conduzione del Festival di Castrocaro con Belen pronta a rubare la scena ai giovani cantanti: “ruberò il microfono a qualcuno e canterò una canzone bella, un tormentone estivo. Fosse per me, canterei e suonerei tutto il giorno. Sono nata con la musica, me ne andrò danzando“. Una cosa è certa ne vedremo delle belle!