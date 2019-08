La notte della Taranta 2019 con Belen e Stefano De Martino su Rai2: anticipazioni e ospiti

Tutto pronto per la “La notte della Taranta 2019“, la manifestazione musicale trasmessa in diretta su Rai2. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti che si alterneranno sul palco allestito presso il Convento degli Agostiniani di Melpignano, in provincia di Lecce.

La notte della Taranta 2019 in tv: ecco quando

Sabato 24 agosto 2019 a partire dalle ore 22:40 andrà in onda “La Notte della Taranta“, la kermesse musicale che per la prima volta sarà trasmessa in diretta in seconda serata su Rai2. A condurre la manifestazione musicale più importante dell’estate sarà la coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino con la partecipazione del critico musicale Gino Castaldo.

C’è grande attesa per il mega concertone organizzato presso il Convento degli Agostiniani di Melpignano, in provincia di Lecce, dove si raccoglieranno più di 200mila spettatori. Numeri importanti per la manifestazione musicale che quest’anno festeggia il 22imo anno di attività. La notte della Taranta è oramai diventato uno degli appuntamenti imperdibili di fine estate; un lungo viaggio tra il presente e il passato musicale senza dimenticare però di guardare al futuro della musica. Il tutto accompagnato dal tamburello e dalla immancabile pizzica salentina.

Ad accompagnare gli artisti e gli ospiti ci saranno l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta e l’Orchestra Sinfonica della città di Lecce entrambe dirette dal Maestro Fabio Mastrangelo.

La notte della Taranta 2019, ospiti

Tantissimi gli ospiti pronti ad alternarsi sul palcoscenico allestito presso l’ex Convento degli Agostiniani. A cominciare da Elisa Toffoli, Emma Marrone, Guè Pequeno, Salif Keita, Alessandro Quarta, Maurizio Colonna e Enzo Avitabile.

Elisa per l’occasione canterà in grico, ossia la lingua del Santo il brano “Arenu” e per l’occasione ha chiamato l’amica Emma Marrone, mentre Enzo Avitabile porterà sul palco un mix di generi e suoni tra la musica partenopea e quella salentina.

Non mancheranno poi ospiti chiamati a rappresentare la cultura musicale salentina che Gabriele Corrado, ballerino al Teatro alla Scala di Milano, Elena Marzano ballerina della compagnia Les Ballet di Montecarlo e Luigi Campa. Tutte le coreografie del corpo di ballo sono curate da Davide Bombana, mentre le scenografie e le tradizionali luminarie sono opera di Mariano Light.

Il tema di quest’anno del concerto de La Notte della Taranta è l’ambiente. Per l’occasione, durante la diretta su Rai2 e Rai Radio 2, sarà promossa una raccolta fondi finalizzata a rendere migliori quattro oasi presenti nel Mezzogiorno. Si tratta dell’Oasi dei Variconi a Castel Volturno, della Foce Cavone a Pisticci, delle Dune di Soverato e della Torre Squillace nella marina di Nardò.