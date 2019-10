Amici Celebrities cambio programmazione: arriva Michelle Hunziker

Cambio di programmazione in vista per Amici Celebrities. Arriverà, infine, anche Michelle Hunziker al timone. Cosa accadrà al talent di Maria De Filippi? Quando avverranno i cambiamenti? In primis è bene sottolineare, giusto per i detrattori, che era stato già tutto previsto e non si tratta di un cambio in corsa operato da Mediaset dopo che settimana scorsa lo show è stato battuto, secondo i dati Auditel, da Ulisse su Rai 1.

Amici Celebrities cambio di programmazione: da sabato a mercoledì

Fino ad ora, cioè le prime due puntate, Amici Celebrities è andato in onda di sabato. Il 5 ottobre 2019, come di consueto, andrà in onda l’attesissima terza puntata del talent per Vip condotta da Maria De Filippi.

Poi? Cosa accadrà? Ebbene nel giro di pochi giorni ci sarà un secondo appuntamento ed un cambio alla conduzione.

Come già era in programma fin dall’inizio, Amici Celebrities passerà al mercoledì sera. Ecco perché la quarta puntata verrà trasmessa il 9 ottobre 2019. Come mai tutto ciò? Per scappare da Alberto Angela e da Ulisse? Certo che no!

Amici Celebrities dovrà lasciare spazio a Tu si que vales, il programma condotto da Belen Rodriguez e colleghi con in giuria: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Giurata popolare sarà Sabrina Ferilli. E’ di proprietà di tale show, infatti, lo spazio in prima serata il sabato sera all’interno del palinsesto dell’ammiraglia Mediaset.

Con il cambio di programmazione vi sarà, però, anche un cambio di conduzione. Maria De Filippi lascerà lo scettro del comando a Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera, come documentato nelle sue stories Instagram, era sicuramente presente durante la prima puntata.

Amici Celebrities: cosa accadrà?

Nel frattempo tutti stanno cercando di capire cosa accadrà nella prossima puntata di Amici Celebrities. Chi saranno gli ospiti per i duetti dopo: J-Ax, Giusy Ferreri, Irama e Alessandra Amoroso? Chi sarà il quarto giudice dopo: Giuseppe Zeno e Luca Argentero?

Chi saranno i due nuovi eliminati? Squadra Blu e Squadra Bianca hanno perso due elementi preziosi dei loro team a testa. I primi due ad abbandonare il programma sono stati: Martin e l’ex moglie di Raoul Bova. Poi è toccato a Joe Bastianich e a Cristina Donadio.

A destare grosso interesse è però sicuramente anche Filippo Bisciglia. Il cantante e presentatore di Temptation Island sarà riuscito a far pace con Maria De Filippi?