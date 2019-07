Nella prima registrazione delle prossime puntate di Tu si que vales 2019 l’assenza di Belen Rodriguez ha lasciato tutti di stucco. Cosa è successo alla bella argentina che è tornata a far coppia fissa con Stefano De Martino? E’ davvero incinta come si vocifera? Ecco spiegato quanto accaduto. Cosa vedranno, però, i telespettatori durante la messa in onda della registrazione a settembre prossimo?

Tu si que vales 2019: l’assenza di Belen Rodriguez

Le registrazioni di Tu si que vales 2019 hanno preso il via all’interno degli studi Mediaset. Giuria confermata, conduttori confermati e una e sola grande novità. Al posto di Iva Zanicchi, a capo della giuria popolare, è giunta, come già vi avevamo annunciato, la bellissima Sabrina Ferilli.

Tutto era pronto. Il pubblico era giunto in studio per l’occasione, i nuovi talenti erano ansiosi di farsi giudicare da: Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Peccato però che non ci fosse proprio una delle conduttrici.

Ebbene sì. Durante la prima registrazione Belen Rodriguez era assente.

La bella argentina ha fatto arrivare un super certificato medico e poi si è presentata il giorno dopo con un sorriso smagliante ed una bellezza pronta a stendere chiunque. Cosa le era accaduto? Per via di questa assenza in molti hanno iniziato ad ipotizzare che potesse essere nuovamente incinta. Peccato però che non sia così.

Cosa vedranno dunque i telespettatori? All’inizio del programma, durante i sabati sera di settembre, Belen Rodriguez non comparirà. La prima registrazione, infatti, visto che tutto era pronto e mancava solo lei, ha avuto comunque luogo.

Non è però possibile dire se l’assenza della Rodriguez si protrarrà per tutta la prima puntata oppure no. Tutto dipenderà dal montaggio.

Belen Rodriguez incinta di Stefano De Martino? Conferme e smentite

Belen Rodriguez è incinta? La bellissima argentina allargherà la famiglia insieme a Stefano De Martino dando un fratellino o una sorellina al bel Santiago, il primogenito?

La gravidanza continua ad essere annunciata e smentita. Come dicevamo l’assenza nella prima registrazione di Tu si que vales aveva fatto pensare alla possibilità che le voci sulla dolce attesa potessero essere vere, la ma news è stata smentita.

Già qualche mese fa alcune foto postate su Instagram dalla stessa Rodriguez, a causa di una particolare dicitura, avevano fatto pensare all’arrivo di un bebè in casa, ma anche in quell’occasione si trattava di una erronea interpretazione degli hashtag usati. La Rodriguez, infatti, voleva creare curiosità e implementare l’attesa per un nuovo prodotto che stava sponsorizzando e non annunciare, velatamente, una gravidanza.

Non è detto però che in un prossimo futuro la famiglia non possa allargarsi. Per ora Belen e Stefano si godono il loro momento magico e vivono felici in vacanza insieme al loro piccolo e amato Santiago.