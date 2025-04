Cosa accadrà nelle puntate Tradimento, in onda dal 19 al 25 aprile 2025? La soap turca con Vahide Perçin ci regalerà episodi che ci terranno con il fiato sospeso. In una settimana un po’ più corta del solito (la dizi turca salterà l’appuntamento di lunedì 21 aprile) non mancheranno i colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Tarik e Oylum. Ma cosa accadrà a padre e figlia? Scopriamolo insieme.

Tradimento, anticipazioni al 25 aprile: Tarik si sente male

Un vero e proprio choc attende Tarik nelle prossime puntate Tradimento. La storyline prenderà il via nel momento in cui Oylum avrà delle complicazioni e necessiterà di una trasfusione di sangue. I medici convocheranno i familiari per trovare un donatore compatibile, e dalle analisi emergerà una verità scioccante: Tolga non è il padre biologico di Oylum!

L’uomo si scaglierà furioso contro Güzide, accusandola di averlo tradito. Sezai cercherà di difendere la giudice, ma durante una colluttazione con Umit, Tarik cadrà a terra e perderà i sensi dopo aver battuto la testa.

La decisione di Mualla nelle prossime puntate Tradimento

Mentre in ospedale si vivranno momenti di forte tensione – a causa del malore di Tarik e delle complicazioni di Oylum – Mualla radunerà lo staff dell’hotel e comunicherà a tutti che sarà Kahraman a gestire gli affari di famiglia, sostituendo momentaneamente suo figlio Behram, rimasto ferito in una sparatoria.

Mualla farà installare una telecamera nella stanza d’ospedale in cui sarà ricoverato Behram. Il gesto si rivelerà fondamentale, e permetterà di intervenire in tempo quando Zelis si intrufolerà in ospedale per cercare di uccidere il ragazzo.

Spoiler Tradimento settimana 19 – 25 aprile: Can viene rapito

Oylum si risveglierà dopo aver dato alla luce il piccolo Can, e scoprirà con orrore che suo figlio sarà scomparso. La figlia di Güzide sarà in preda al panico, ma Kahraman, Tolga e il resto della famiglia cercheranno di rassicurarla, promettendole che faranno di tutto per ritrovare il bambino.

Umit accuserà Mualla di averlo rapito, ignaro che invece sia stata Yesim a prendere il piccolo e portarlo in una struttura.

Cos’altro accadrà nella soap turca di Canale 5?

Discutendo con Oltan, Tolga confesserà di amare ancora Oylum e di essere disposto a tutto per aiutarla.

Nel frattempo Sezai soccorrerà di Ipek, rimasta bloccata in una stazione di servizio dopo che la carta le sarà stata clonata.

Ilknur troverà nella borsa di Yesim 500 dollari, e lei si giustificherà affermando che si tratta di un bonus.

Serra non solo spenderà i soldi delle bollette per comprarsi delle cuffie, ma chiederà alla sorella altri soldi. Il litigio tra i due sarà interrotto da una notizia al telegiornale, fratello e sorella scopriranno così che Can sarà stato rapito e che Behram sarà rimasto ferito.