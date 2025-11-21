La serie tv turca con Vahide Perçin si prepara a salutare il suo pubblico. Dopo averci tenuto compagnia per diversi mesi su Canale 5 con due stagioni, Tradimento sta per giungere al gran finale di sempre. Quando e come finirà la soap turca incentrata sulle vicende della giudice Güzide Özgüder e dei suoi familiari?

Tradimento, il finale in prima serata su Canale 5

Dopo aver emozionato migliaia di telespettatori Tradimento si appresta a scrivere la parola “fine”. Con l’episodio numero 71, che andrà in onda venerdì 28 novembre in prima serata, la dizi turca ambientata a Istanbul si congederà dal pubblico italiano.

Fin dal suo esordio, il 1° dicembre 2024, la serie Aldatmak (questo è il titolo originale) ha dimostrato di avere tutti gli ingredienti per conquistare i telespettatori di Canale 5. Ora, a circa un anno di distanza, la soap è arrivata all’epilogo e con gli episodi in onda venerdì 28 si concluderanno le vicende travagliate della giudice. Possiamo però anticiparvi che si tratterà di un finale che lascerà l’amaro in bocca, visto che Güzide si troverà a dover affrontare ben due lutti improvvisi che segneranno per sempre la sua vita.

Finale Tradimento, cosa succederà?

Negli episodi conclusivi di Tradimento, Güzide riuscirà a scoprire l’identità del figlio biologico. Determinata a rivederlo, la donna si recherà a casa della coppia che lo aveva preso in affidamento alla nascita, e qui farà una scoperta sconvolgente: suo figlio è morto all’età di 10 anni a causa di una meningite.

I genitori adottivi gli racconteranno che Murat – questo è il nome che avevano dato al piccolo – pur essendo nato con delle malformazioni fisiche, era un bambino solare. Ma la cosa che farà inorridire Güzide sarà che Tarik, pur sapendo della meningite del figlio, abbia rifiutato di aiutare i genitori adottivi a salvarlo.

A quel punto la protagonista si recherà al cimitero, e piangerà sulla sua tomba, chiedendogli perdono per tutto il male che gli è stato fatto.

Il video di Yesim riesce a dare i risultati sperati, e Tarik viene arrestato con l’accusa di aver ucciso il suo socio d’affari.

Tolga scopre che Can è suo figlio, e a quel punto decide di rapire il piccolo per portarlo all’estero con la moglie Selin. Il suo piano però fallisce, poiché il ragazzo si trova coinvolto in una sparatoria tra suo padre Oltan e Ipek. Un colpo esploso da quest’ultimo colpisce il giovane per errore, e Tolga muore tra le braccia del padre. Al funerale del ragazzo, Selin e Oylum si abbracciano, dopo essersi fatte a lungo la guerra, unite dal dolore per la morte di una persona che entrambe amavano.

Tradimento finale: cos’altro accadrà nella dizi turca di Canale 5?

Yesim non riesce a frenare i sensi di colpa per aver ucciso, anni prima, l’amica Burcu, e dopo aver chiesto a Güzide di prendersi cura della piccola Oyku, si avvia verso il commissariato per costituirsi. All’ultimo minuto però cambia idea. Il ripensamento sarà per lei fatale, visto che morirà schiacciata da un autobus mentre torna a casa.

Un salto temporale di un anno mostrerà poi la famiglia Yenersoy riunita per il secondo compleanno di Can. Alla festa saranno presenti anche Mualla, Ilknur, Oltan e Sezai, che sorriderà felice al fianco della giudice. In quell’occasione si scoprirà che Oylum aspetta un secondo figlio da Kahraman.

Tradimento finisce, torna Io sono Farah

Mediaset ha già reso noto che – a prendere il posto di Tradimento – sarà un’altra serie tv turca molto amata. Dopo essere stata sospesa lo scorso settembre, quando molti programmi autunnali della rete ammiraglia Mediaset avevano ripreso il suo posto consueto nella programmazione di Canale 5, tornerà Io sono Farah.