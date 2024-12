Stasera – domenica 15 dicembre – la soap turca Tradimento (Aldatmak) si presenta al suo terzo appuntamento con i fans. Cosa ci riservano i tre episodi del serial turco con Vahide Perçin in onda stasera dalle 21:32 alle 23:57 circa su Canale 5?

Anticipazioni Tradimento: brutta sorpresa per Tarik

Una doccia fredda attende Tarik nei nuovi episodi della dizi turca in onda stasera, 15 dicembre. L’uomo scoprirà infatti che Yesim avrà cambiato le serrature di casa e si rifiuterà di farlo entrare. Distrutto e rifiutato anche dalla sua seconda famiglia, deciderà di chiedere aiuto a Oltan. Quando raggiungerà l’amico, speranzoso che quest’ultimo possa offrirgli un posto dove stare, verrà però a sapere della presenza di un articolo su internet che parlerà dell’incidente di Oylum e Tim.

La famiglia di Güzide avrà già scoperto che la notizia sarà finita in rete, e Oylum sarà nel panico pensando di poter finire in prigione con l’accusa di omicidio.

Tarik si recherà con Tolga a casa di Güzide per aiutare Oylum, e qui avrà un acceso confronto con l’ex moglie e con il figlio Ozan. Tolga avrà con sé una cartina con tutte le telecamere, e chiederà a Oylum di tracciare il percorso fatto in moto. Fatto questo se ne andrà, creando un momento di imbarazzo con Oylum quando la bacia. Guzide sarà perplessa e temerà che la figlia possa nascondere qualcosa, ma lei negherà tutto. Ozan si recherà a casa di Lara nel tentativo di riappacificarsi, ma lei lo respingerà.

Oylum arrestata nei prossimi episodi Tradimento

In seguito alla misteriosa scomparsa dei filmati sull’incidente, verrà emessa un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Oylum.

Mesut proporrà a Ozan di mettersi sulle tracce di Kaan, cercandolo nel Dark Web. Intanto però Ozan dovrà prendere tempo con suo padre per giustificare il ritardo nella restituzione del denaro che gli era stato affidato. Ozan racconterà di aver investito i soldi di Oltan in un fondo coreano e di non poterne rientrare in possesso prima di due settimane.

Tarik prometterà a Yesim di chiedere il divorzio da Güzide, così che lui, Yesim e Oyku possano vivere insieme come una vera famiglia.

Oylum passerà una notte alla stazione di polizia. La mattina successiva il giudice confermerà l’arresto e la ragazza verrà trasferita in carcere.

Tradimento, finale di stasera: Güzide tenta di salvare la figlia

Dopo l’arresto di Oylum, la madre cercherà in ogni modo di scagionarla. Per riuscire a dimostrare la sua innocenza Güzide chiederà a Tolga di cercare alcuni filmati fatti dalle telecamere di sicurezza.

La famiglia apparentemente perfetta di Güzide continuerà a sgretolarsi inesorabilmente. Cos’altro scuoterà la vita del giudice? Continuate a seguirci per scoprirlo insieme a noi.