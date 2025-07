Tour de France 2025, quando e dove seguirlo in tv in chiaro e streaming

Manca pochissimo al Tour de France 2025. La corsa ciclistica quest’anno conta 21 tappe e 3.338 chilometri, con arrivo sugli Champs Elysées nella capitale Parigi. Scopriamo insieme dove vederlo in tv, in chiaro e in streaming.

Tour de France 2025 al via: le tappe e dove vederlo in tv

Tre settimane di corse sul territorio francese. Sta per cominciare il Tour de France 2025 con la prima tappa prevista per sabato 5 luglio a Lille. L’arrivo invece sarà a Parigi il 27 luglio. In totale ci saranno due cronometro individuali, sei tappe di montagna con ben cinque arrivi in salita e tappe pianeggianti per le volate degli sprinter.

Ma dove vedere in tv, in chiaro e in streaming, il Tour de France 2025? La competizione sarà trasmessa su Rai 2, Rai Sport, RaiPlay, Rai Radio 1 e RaiPlay Sound, e in streaming su RaiPlay. Inoltre, a pagamento, sarà possibile seguirlo su Eurosport, disponibili via satellite su Sky Sport e in streaming su DAZN, Sky Go, NOW Tv e Discovery+.

Queste le 21 tappe del Tour de France 2025:

Prima tappa – sabato 5 luglio: Lille Metropole – Lille Metropole, 185 km

– sabato 5 luglio: Lille Metropole – Lille Metropole, 185 km Seconda tappa – domenica 6 luglio: Lauwin-Planque/Boulogne-sur-Mer, 209, 1 km

– domenica 6 luglio: Lauwin-Planque/Boulogne-sur-Mer, 209, 1 km Terza tappa – Valenciennes-Dunkerque: lunedì 7 luglio, 178,3 km

– Valenciennes-Dunkerque: lunedì 7 luglio, 178,3 km Quarta tappa – Amiens Metropole/Rouen: martedì 8 luglio, 174,2 km

– Amiens Metropole/Rouen: martedì 8 luglio, 174,2 km Quinta tappa – Caen-Caen, mercoledì 9 luglio: 33 km

– Caen-Caen, mercoledì 9 luglio: 33 km Sesta tappa – Bayeux-Vire Normandie, giovedì 10 luglio: 201, 5 km

– Bayeux-Vire Normandie, giovedì 10 luglio: 201, 5 km Settima tappa – Saint-Malo/Mûr-de-Bretagne Guerlédan: venerdì 11 luglio, 197 km

– Saint-Malo/Mûr-de-Bretagne Guerlédan: venerdì 11 luglio, 197 km Ottava tappa – Chinon-Châteauroux, sabato 12 luglio: Saint-Méen-le-Grand/Laval Espace Mayenne 171,4 km

– Chinon-Châteauroux, sabato 12 luglio: Saint-Méen-le-Grand/Laval Espace Mayenne 171,4 km Nona tappa – domenica 13 luglio: Chinon/Châteauroux, 174,1 km

– domenica 13 luglio: Chinon/Châteauroux, 174,1 km Decima tappa – lunedì 14 luglio: Ennezat/Le Mont-Dore Puy de Sancy, 165,3 km

– lunedì 14 luglio: Ennezat/Le Mont-Dore Puy de Sancy, 165,3 km Giorno di riposo, 15 luglio

Undicesima tappa – mercoledì 16 luglio: Toulouse-Toulouse, 156,8 km

– mercoledì 16 luglio: Toulouse-Toulouse, 156,8 km Dodicesima tappa – giovedì 17 luglio: Auch-Hautacam, 180,8 km

– giovedì 17 luglio: Auch-Hautacam, 180,8 km Tredicesima tappa – venerdì 18 luglio: Loudenvielle-Peyragudes, 10,9 km

– venerdì 18 luglio: Loudenvielle-Peyragudes, 10,9 km Quattordicesima tappa – sabato 19 luglio: Pau/Luchon-Superbagnères, 182,6 km

– sabato 19 luglio: Pau/Luchon-Superbagnères, 182,6 km Quindicesima tappa – domenica 20 luglio: Muret-Carcassonne, 169,3 km

– domenica 20 luglio: Muret-Carcassonne, 169,3 km Sedicesima tappa – martedì 22 luglio: Montpellier-Mont Ventoux, 171,5 km

– martedì 22 luglio: Montpellier-Mont Ventoux, 171,5 km Diciassettesima tappa – mercoledì 23 luglio, Bollène-Valence, 160,4 km

– mercoledì 23 luglio, Bollène-Valence, 160,4 km Diciottesima tappa – giovedì 24 luglio, Vif-Courchevel Col de la Loze, 171,5 km

– giovedì 24 luglio, Vif-Courchevel Col de la Loze, 171,5 km Diciannovesima tappa – venerdì 25 luglio, Albertville-La Plagne, 129,9 km

– venerdì 25 luglio, Albertville-La Plagne, 129,9 km Ventesima tappa – sabato 26 luglio, Nantua-Pontarlier, 184,2 km

– sabato 26 luglio, Nantua-Pontarlier, 184,2 km Ventunesima tappa – sabato 27 luglio, Mantes-la-Ville-Paris Champs-Élysées, 132,3 km

Chi è il favorito

Il grande favorito per questa edizione numero 112 del Tour de France 2025 è Tadej Pogacar. Il campione sloveno ha già trionfato nella competizione per tre volte: nel 2020, nel 2021 e lo scorso anno. A contendersi la maglia gialla sarà il danese Jonas Vingegaard, vincitore del Tour nel 2022 e 2023. Outsider sono Remco Evenepoel e Primož Roglič. Tra i corridori italiani occhi puntati su Filippo Ganna.