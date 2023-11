Non si è fatta attendere la risposta di Francesco Totti dopo che Netflix ha pubblicato il documentario ‘Unica‘, con le verità di Ilary Blasi sulla fine del loro matrimonio. Vediamo insieme cosa ha detto il Pupone.

Francesco Totti risponde a Ilary Blasi

In attesa della prima udienza del 4 dicembre (quella che deciderà il possesso dei famosi Rolex sottratti dalla Blasi a Totti), su Netflix è uscito il docufilm ‘Unica’. Un’ora e venti minuti in cui, come spiegato dalla piattaforma di streaming: “Ilary Blasi racconta la storia intensa e carica di emozioni della fine del suo matrimonio“. Le telecamere hanno così seguito la presentatrice nella sua vita privata e Ilary si è lasciata andare al punto che ha raccontato anche di come ha scoperto il tradimento. Non sono mancate le lacrime e la figlia Chanel le ha voluto mostrare il suo sostegno sui social dove ha postato una storia con scritto: “Sono orgogliosa della donna che sei“.

Tutti però attendevano con ansia la risposta e la smentita di Francesco Totti. Come riportato da ‘Il Corriere della sera‘, il romanista è partito per la Cina per l’All Star Game. Alcune leggende del mondo del calcio, come Roberto Baggio, Seedorf, Rivaldo e Kakà si incontreranno a Wuhan per ridare speranza a questa città, salita alla ribalta per essere il luogo in cui si è diffuso il covid. Totti avrebbe visto solo il trailer di ‘Unica’ e avrebbe confidato agli amici: “Faccia e dica quello che vuole“. Il rapporto tra i due, continua quindi tra frecciatine e colpi bassi. L’ultimo è avvenuto durante i 18 anni di Cristian dove sia la Blasi che Totti hanno organizzato due feste distinte senza invitare l’altro. Per la causa di divorzio, si dovrà attendere il 24 gennaio 2024.

I numeri di ‘Unica’

“Unica“, uscito su Netflix il 24 novembre 2023, nel weekend è stato uno dei titoli più visti sulla piattaforma di streaming. Tradotto in vari paesi, il docufilm è disponibile anche con audio in inglese, francese e spagnolo.