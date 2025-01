Dopo l’ultima puntata andata in onda due anni fa, torna una nuova imperdibile edizione di Zelig 2025. Scopriamo insieme chi saranno i conduttori, i comici che parteciperanno e quando andrà in onda in tv.

Zelig 2025 con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada: quando in tv e comici

La storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada è al timone della 22esima edizione di Zelig. Il programma comico, targato Mediaset, è pronto a far divertire il pubblico da casa con i suoi comici che porteranno sul palco siparietti e sketch. La prima puntata di Zelig è prevista per mercoledì 15 gennaio 2025, in prima serata su Canale 5.

Ma chi saranno i trenta comici che si alterneranno sul palco del TAM, Teatro degli Arcimboldi di Milano? Non potranno mancare coloro che hanno fatto la storia del programma come Max Angioni, Anna Maria Barbera, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Raul Cremona, Dado, Maurizio Lastrico, Leonardo Manera e Antonio Ornano.

Mentre i nuovi comici sono stati scoperti in giro per l’Italia e sul web dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo. Tra questi figurano i PanPers, il mimo Simone Barbato, l’attrice Ippolita Baldini e Tiberio Cosmin, ex concorrente di Italia’s Got talent. Ci sarà anche Vincenzo Comunale, attore e regista napoletano.

Numero puntate e novità

In totale saranno tre gli appuntamenti con Zelig che vede la regia di Marco Beltrami. Tra le principali novità di questa edizione c’è la presenza di alcuni cantanti che si metteranno in gioco con divertenti sketch e interagiranno con i comici, creando un’esperienza di intrattenimento coinvolgente.

Ci sarà anche una nuova scenografia e tanta musica, presente grazie alla band The Pax Side of the Moon, composta da 8 elementi. Completa il cast, il corpo di ballo di DanceHaus Hip Hop Department di Susanna Beltrami, formato da 18 ballerini professionisti, che balleranno a ritmo di musica.