Torino festeggia la grande musica con una serata all’insegna dell’intrattenimento con “Torino is Fantastic“. Lo show – evento è presentato da Gerry Scotti e Noemi in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni del grande concerto evento di stasera, domenica 29 giugno 2025.

Torino is Fantastic con Gerry Scotti quando in tv?

Stasera, domenica 29 giugno 2025, dalle ore 21.32 appuntamento con Torino is fantastic, il grande concerto evento registrato lo scorso 24 giugno in occasione della Festa di San Giovanni, patrono della città. Gerry Scotti e Noemi sono i padroni di casa dell’evento che vedrà alternarsi sul palcoscenico, allestito nella splendida Piazza Vittorio Veneto, grandi nomi ed ospiti della musica italiana ed internazionale.

Una serata all’insegna della grande musica ed emozioni realizzata grazie alla partecipazione e collaborazione di FIAT, main partner dell’evento. Lo show celebra la città di Torino e il suo spirito accogliente e creativo con la partecipazione di cantanti pronti a far cantare e ballare tutta la Piazza Vittorio Veneto. Un parterre di primissimo livello con i protagonisti musicali di questo 2025.

Torino is Fantastic, tutti i cantanti ospiti

Tantissimi gli ospiti dell’evento musicale “Torino is Fantastic“, condotto da Gerry Scotti e Noemi. Si parte con Mahmood che ha emozionato il pubblico con la sua “Personale” prima di travolgerlo sulle note di “Tuta Gold”. E ancora Alessandra Amoroso, con tanto di pancione, ha fatto cantare tutta Piazza Vittorio Veneto con una serie di successi. Anche Noemi si è esibita in diversi momenti condividendo anche il palco con la superstar Shaggy. Un’occasione speciale per il cantante e rapper americano che ha celebrato quest’anno i 30 anni della super hit “Bombastic”.

E ancora tra gli ospiti di Torino is Fantastic anche Tananai e la rocker Gianni Nannini che ha infuocato la piazza con alcune hit senza tempo. Tra i protagonisti anche Annalisa che ha fatto cantare tutti con “Maschio”, “Sinceramente” e “Mon Amour”, mentre i tre tenori de Il Volo hanno emozionato con le loro straordinarie voci. In scaletta anche Antonello Venditti e alcuni giovani talenti provenienti dalla scuola di Maria De Filippi. Dal ballerino Francesco Fasano alla cantante Antonia Nocca, ma anche il vincitore Daniele Doria, TrigNO e Alessia Pecchia. Gran finale con Gerry Scotti e Noemi per una serata assolutamente da non perdere!