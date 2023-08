Agosto è un mese che piace molto ai tifosi di calcio non solo e non tanto per le amichevoli estive, ma perché ricominciano il Campionato e la Coppa Italia. Quest’ultima competizione in particolare, dopo un periodo di ombra, è tornata a riscuotere un grande successo, anche per via, è probabile, delle modifiche che l’hanno recentemente “ringiovanita”.

Del resto, lo ricordiamo, la Coppa Italia è l’altro grande torneo calcistico nazionale oltre a quello che assegna lo scudetto, quindi merita di essere visto. Fra le partite conclusive dei trentaduesimi di finale c’è Torino -Feralpisalò: ecco dove e quando vederla in diretta tv.

Torino-Feralpisalò: dove e quando vederla in tv

I trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023-24 si concludono nella giornata di Lunedì 14 Agosto. Tra gli incontri più attesi, specialmente dai tifosi granata, c’è Torino-Feralpisalò, che per la gioia di tutti i supporters verrà trasmessa in diretta e in chiaro.

L’appuntamento è per la prima serata su Italia Uno (inizio ore 21.15 circa). La telecronaca è a cura di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

Si tratta della prima partita ufficiale della stagione per la squadra allenata da Ivan Juric. Oltre che per l’importanza in sé, ovvero per il passaggio del turno, la gara rappresenta anche un test interessante in vista dell’inizio del Campionato, soprattutto per saggiare il mercato del Toro fino a questo momento (il calciomercato, lo ricordiamo, si conclude il 31 di questo mese).

Le altre partite della giornata

Torino-Feralpisalò non è l’unico incontro previsto il 14 Agosto. I trentaduesimi di Coppa Italia si concludono con altre tre partite, la cui messa in onda si suddivide fra Italia Uno e Canale 20. Queste le squadre impegnate e l’orario:

Cremonese-Crotone

ore 17.45

canale 20

Telecronaca a cura di Raffaele Pappadà

Sampdoria-Sudtirol

ore 18.00

Italia 1

Telecronaca a cura di Roberto Ciarapica e Giancarlo Camolese

Spezia-Venezia

ore 21.00

canale 20

Telecronaca a cura di Federico Mastria