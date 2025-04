Tommy Cash, pseudonimo di Tomas Tammemets, rappresenterà l’Estonia all’Eurovision Song Contest 2025 con l’inedito “Espresso macchiato”. Il cantante è pronto a salire sul palcoscenico della kermesse canora che si svolgerà presso la St. Jakobshalle a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio prossimo. L’artista ha fatto tappa in Italia, a Milano, dove ha incontrato la stampa. Noi di SuperGuidaTv abbiamo incontrato Tommy Cash nel quartier generale della Sony Music Italy. Durante l’intervista il cantante estone ci racconta come nascono le sue idee e cosa pensa del Festival di Sanremo e quali sono i suoi artisti italiani preferiti dell’ultima edizione del Festival.

Tommy Cash all’Eurovision Song Contest 2025 – Intervista

Cosa dobbiamo aspettarci dalla tua performance all’Eurovision?

“Performance? Se ti dicessi che dovrei ucciderti”

Ok, allora no. Raccontaci un po’ come nascono le tue idee visive e i tuoi concept artistici?

“Non lo so, penso che ci sia molto approccio subconscio, ma ogni volta che mi avvicino a qualcosa voglio costruire un mondo attorno ad essa, quindi è come un piccolo film, una piccola storia o una grande storia, quindi prendi pezzo per pezzo. Sai, pezzo per pezzo è iniziato, un po’ come Andy Warhole, uh, Italia, e in un certo senso si costruisce in questo mondo, sai”

Festival di Sanremo, cosa ti viene in mente? È un palco che ti piacerebbe calcare?

“Voglio davvero esibirmi l’anno prossimo, questo è il mio sogno, non credo che esibirmi di nuovo come se stessi gareggiando per Eurovision Song Contest, ma voglio dire, essere un ospite sarebbe una benedizione, è il mio sogno”.

Conosci la tv italiana? C’è un personaggio che ti piace o un cantante con cui vorresti fare un duetto?

“Sì, ho visto i concorrenti di Sanremo, li ho controllati, so che c’è una ragazza con i capelli blu, ho visto anche Olly, Lucio Corsi, anche ovviamente la prima persona che vedo è Tony Effe”.

Video – Intervista a Tommy Cash

Ecco di seguito l’intervista video realizzata a Tommy Cash che dal 13 al 17 maggio prossimo salirà sul palco dell’Eurovision Song Contest 2025 che si svolgerà presso la St. Jakobshalle a Basilea, in Svizzera, per rappresentare il suo Paese: l’Estonia.