Tommaso Zorzi: “Sto facendo la gavetta. La carriera si fa anche con i No”

Tommaso Zorzi ospite nella trasmissione radiofonica condotta da Maurizio Costanzo su R101, ha parlato della sua carriera. Il vincitore del Grande Fratello Vip, oggi impegnato come opinionista all’Isola dei Famosi, si è confidato con il celebre giornalista affrontando diversi temi, tra cui l’importanza della gavetta e il momento d’oro che sta vivendo grazie alla tv.

Tommaso Zorzi e la gavetta: “La carriera si fa anche con i No”

“Sto lavorando e facendo la mia sacra gavetta; non esiste una scuola che ti insegna a fare tv, impari solo facendola. Sto lavorando per poi un giorno arrivare a condurre il mio programma, ma la carriera televisiva si costruisce più con i “no” che con i sì” – ha confidato Tommaso Zorzi a Maurizio Costanzo.

Un passaggio dell’intervista che vuole far chiarezza su alcune polemiche dei mesi scorsi, in merito alla troppa esposizione del giovane Zorzi. “Bisogna saper dire di ‘no’ alle cose – afferma Tommaso, che aggiunge – e lavorare in un contesto che ti permetta di essere a tuo agio, di dire cose sensate perché il pubblico poi non perdona”.

“Non bisogna voler fare tutto, di voler dire di sì a tutto. Quando si accende quella lucina rossa diventa un po’ come una droga”.

Zorzi: “Damiano dei Maneskin è il personaggio del momento”

Tommaso Zorzi, nell’intervista parla anche della vittoria dell’Italia all’Eurovision. L’influencer ha avuto belle parole anche per il cantante Damiano dei Maneskin: ”Damiano è il personaggio della settimana e anche dell’anno, degli ultimi cinque anni. Io credo che lui sia la persona giusta al momento giusto” – ha dichiarato Zorzi, che aggiunge – “Il fatto che lui abbia riportato l’Eurovision in Italia credo che sia prestigioso per noi”.

Tommaso Zorzi al momento è in lizza per vincere il premio Tv Talk Awards come personaggio rivelazione dell’anno. La proclamazione del vincitore o della vincitrice avrà luogo nel corso della prossima puntata di Tv Talk, in onda sabato 29 maggio su Rai 3 a partire dalle 15.00.