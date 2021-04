Tommaso Zorzi, durante la tredicesima puntata de L’Isola dei famosi, sbotta, ed ha tutte le ragioni. Dopo aver accusato Angela Melillo di strategia, l’opinionista ha sbottato furioso attaccando duramente tutti i naufraghi che hanno nominato Gilles Rocca. Una nomination, secondo il vincitore del Grande Fratello Vip, studiata a tavolino.

Tommaso Zorzi furioso a L’Isola dei Famosi, cosa è successo? Perchè sbotta?

Tommaso Zorzi intuisce che qualcosa non va nelle nomination dei primitivi, i quali tutti compatti nominano Gilles Rocca. L’opinionista dice: “Come mai ogni volta che ci sono le nomination nel gruppo dei primitivi, si va sempre sullo stesso nome? È noioso, è banale. Ve l’ha chiesto Gilles?”.

A smascherare il gruppo ci ha pensato Miryea Stabile che ha confessato: “Semplicemente Gilles ha chiesto a tutti di essere nominato”.

La rivelazione della vincitrice de’ La Pupa e il Secchione fa imbestialire Tommaso Zorzi che dice “Ma voi volete prenderci per il cu** , ma basta. Siete patetici, siete banali. Ogni volta è la stessa storia con le nomination. Ma ragionate con la vostra testa. Valentina non dire no. Tu sei la prima”.

Anche la conduttrice Ilary Blasi dice la sua: “Siete proprio bugiardi, fino alla fine”

“Nessuno ha chiesto niente. Abbiamo parlato da persone che si vogliono bene, hanno capito il mio stato d’animo. Mi hanno chiesto: ‘Come stai?’. Sanno come sto. Non capisco quale sia il problema. Non c’è niente da nascondere” ha prontamente replicato Gilles Rocca.

Eccovi il video completo:

Poco prima Zorzi era intervenuto anche per punzecchiare Angela Melillo, che negava l’esistenza di una strategia tra naufraghi. Tommaso Zorzi dallo studio che esclama: “basta, io non sono contro le strategie dei reality però sono contro le vergini incinta. Se sei stratega, dì che sei una stratega e vai avanti, ma no che quando venite sgamati siete lì con l’aureola e dite ‘no io, ma va’, l’abbiamo visto. Fate delle brutte figure, io mi agito”.

Angela Melillo dalla Palapa replica alle parole di Tommaso Zorzi: “non è vero che l’abbiamo deciso tutti insieme”, ma anche Iva Zanicchi ha qualche dubbio. La cantante di Zingara, infatti, dallo studio, commenta: “da casa quando noi vediamo che compatti votate tutti e cinque la stessa persona il sospetto viene che vi siete messi d’accordo”.

Il video Mediaset: