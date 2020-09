Tommaso Zorzi ha la febbre. Tanta paura nella casa del Grande Fratello Vip 5 per le condizioni di salute dell’influencer. A pochissime ore dalla prima puntata Zorzi si è sentito male. Cosa è successo? E soprattutto cosa ha?

Tommaso Zorzi da Instagram al Grande Fratello Vip

L’ingresso di Tommaso Zorzi nella casa del GF VIP 5 non è passato affatto inosservato. Il “sorcio” della social room è stato tra i primi concorrenti a varcare la porta rossa conquistandosi il plauso degli opinionisti Pupo e Antonella Elia, ma anche del pubblico da casa. Durante la puntata però l’influencer è stato anche bacchettato dalla Contessa Patrizia De Blanck per via di alcune dichiarazioni pesanti rilasciate nei suoi confronti. Polemiche a parte, Tommaso subito dopo la prima puntata ha cominciato a sentirsi poco bene all’interno della casa. L’influencer, infatti, è andato a dormire con la febbre creando uno stato di ansia e paura tra i coinquilini per via della pandemia da Coronavirus ancora in corso in Italia e nel mondo.

Zorzi subito dopo la diretta ha chiesto di misurare la febbre: risultato 38. La produzione del programma è intervenuta in soccorso dell’influencer con delle tachipirine per aiutarlo a dormire meglio. Questa mattina Zorzi ha rassicurato tutti i compagni di avventura sulle sue condizioni di salute precisando di avere una brutta sinusite da giorni, peggiorata per via dei continui sbalzi di temperature fuori e dentro la casa. Intanto anche i fan del rampollo di “Riccanza” sono preoccupati sulle condizioni di salute al punto da chiedere spiegazioni alla produzione del programma.

Tommaso Zorzi come sta? Febbre e sinusite per l’influencer di Riccanza

Un piccolo problema che Tommaso Zorzi si trascina da diversi giorni e che richiede come trattamento medico la somministrazione di antibiotici e tachipirina per guarire al presto. “Non ce ne Coviddi” verrebbe da dire citando la super trash Angela di Mondello all’interno della casa, visto che i concorrenti sono monitorati e sottoposti ai testi sierologici e/o tamponi ogni settimana. La preoccupazione resta, visto che un caso di Coronavirus è stato registrato proprio pochi giorni fa all’interno della produzione del programma come vi avevamo raccontato in questo articolo.