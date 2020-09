Grande Fratello Vip 2020 a rischio? E’ ufficiale: c’è un primo caso di Coronavirus nel reality show condotto da Alfonso Signorini e in partenza da lunedì 14 settembre in prima serata su Canale 5. Chi è il concorrente vip contagiato dal Covid-19? E soprattutto il debutto della quinta edizione del popolare reality show è rimandato? Ecco tutta la verità.

Covid-19 al Grande Fratello Vip 2020: a rischio la partenza

A pochi giorni dalla partenza del Grande Fratello Vip 2020 arriva la notizia che non t’aspetti: c’è un primo caso di contagio da Coronavirus nel reality show di Canale 5. Dopo il lungo lockdown, la televisione sta cercando di ripartire ma la situazione non è delle migliori visto che diverse produzioni hanno dovuto slittare la data di partenza proprio per dei casi di positività al Covid-19. Dopo “Ballando con le Stelle” di Milly Carlucci posticipato di una settimana per via di due casi di Coronavirus, ecco arrivare una bomba che riguarda questa volta Mediaset e il popolare reality show condotto da Alfonso Signorini.

Al Grande Fratello Vip 5 spunta il primo caso di Coronavirus

C’è un caso di positività da Coronavirus al Grande Fratello Vip 5. Proprio così, l’indiscrezione resa nota prima da TvBlog e poi confermata da Giuseppe Candela di Dagospia non lascia alcun dubbio: il Covid-19 ha colpito anche la grande macchina del GF VIP. Stando alle indiscrezioni trapelate però il contagiato da Covid-19 non è uno dei concorrenti del cast, ma bensì una persona degli addetti ai lavori. Naturalmente la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e in tanti ora si domandando: cosa succede? Si parte oppure no? Stando a quanto trapelato la partenza del Grande Fratello Vip 2020 non sarà posticipata ed è confermata per lunedì 14 settembre su Canale 5. Forse in via preventiva si procederà a degli ulteriori controlli sui vip che da diversi giorni si trovano isolati lontani dai propri cari pronti a varcare la famosa porta rossa di Cinecittà.

Al momento quindi non ci sarebbe nessun rinvio per il GF VIP firmato da Alfonso Signorini salvo sorprese dell’ultima ora. Del resto ai tempi del Coronavirus il condizionale è d’obbligo considerando le sospensioni di programmi come “Ballando con le Stelle“, lo speciale de “I Soliti Ignoti” ed “Elisir“.