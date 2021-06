Dopo l’esperienza di “Amici” è tornato sui banchi di scuola. Nonostante gli intensi impegni di lavoro, Tommaso Stanzani ha da poco conseguito la maturità. Un risultato importante per il ballerino di questa edizione del talent che è da poco entrato a far parte del corpo di ballo del programma “Battiti Live”. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuidaTV, Tommaso ha dichiarato di aver provato una strana sensazione una volta uscito da “Amici”. Qualche mese fa girava la voce su un suo rientro nella prossima edizione di “Amici” in veste di ballerino professionista. Ad oggi Tommaso smentisce che gli sia arrivata una proposta in merito anche se rivela che gli piacerebbe. Una proposta che sembra essere invece già arrivata alla vincitrice Giulia Stabile. A tal proposito Tommaso ha dichiarato: “Quelle volte in cui ci siamo sentiti abbiamo parlato di lavoro. Lo spero tanto però perché Giulia è davvero brava”.

Sul suo rapporto con la popolarità, Tommaso ha rivelato di non essere affatto cambiato: “Sono sempre il Tommaso di prima” ci dice. Un sogno quello per la danza che si è concretizzato grazie a Matteo Addino, insegnante della Naima Academy. E’ stato proprio lui ad avvicinarlo a questa arte facendogli scoprire i punti di forza ma anche quelli deboli su cui dover lavorare. In queste ultime settimane, Tommaso è finito al centro del gossip dopo essere uscito allo scoperto con Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip. Per lui che ha fatto della riservatezza la sua bandiera non deve essere stato facile. Ai nostri microfoni ha però ammesso di vivere un bel momento.

Preferisce lasciarsi scivolare addosso le critiche tanto che nella nostra chiacchierata ha voluto anche replicare all’insulto omofobo di cui è stato vittima di recente: “Quel video è fantastico perché è la dimostrazione che mentre mi veniva rivolto quel commento io continuavo a ballare, a ridere e a fregarmene. La miglior cosa quando si ha a che fare con persone ignoranti è vestirsi del sorriso migliore e far vedere che si sta bene. Sono loro che devono stare male”, ha spiegato. Una dichiarazione che si merita tanti applausi a scena aperta.

Tommaso Stanzani, l’intervista

Tommaso, hai partecipato al videoclip musicale di “Never Yours again” di Eva Emaus e in questa occasione sei stato diretto da Luca Tommasini. Che esperienza è stata e soprattutto come ti sei trovato a vestire i panni di un Adamo così sensuale?

E’ stato un onore per me lavorare con Luca Tommasini. Mi sono ritrovato a lavorare nel videoclip di una cantante emergente, Eva Emaus, e di lei ho apprezzato la grinta. Grazie a questa interpretazione di Adamo ho mostrato un lato inedito di me. Sono felice infatti perché ho avuto un riscontro positivo.

Hai da poco raggiunto un altro traguardo importante, la maturità. Considerando gli impegni lavorativi immagino che non sia stata un’impresa facile. Com’è andata?

Appena sono uscito da Amici, dopo una settimana mi sono ritrovato sui banchi di scuola. Devo ringraziare tanto i miei genitori che hanno insistito. Non è stato facile dopo cinque mesi tornare sui libri a studiare. Facevo tre interrogazioni al giorno per avere i voti che mi servivano per accedere all’esame e sono riuscito anche a portare a casa un buon orale. Sono contento.

“Amici” è stato il trampolino di lancio. Ad oggi, guardandoti indietro, cambieresti qualcosa del tuo percorso?

No. Sono soddisfatto del mio percorso e nn ho rimpianti. Penso di essere riuscito a mostrare ciò che sono. Mi sono impegnato al 100% cercando di essere il più possibile fedele a me stesso. Verso la fine ho iniziato a dubitare di me stesso e stavo mollando. Sono una persona che ama mettersi in discussione.

La tua eliminazione aveva fatto molto rumore sui social.

L’ho saputo solo dopo quando sono uscito dal talent. Magari speravo di uscire un po’ più in là ma comunque è andata bene così.

Com’è stato l’impatto dopo l’uscita dal talent?

Ho provato una strana sensazione. Ho sempre vissuto in un piccolo paesino in provincia di Bologna e in un attimo mi sono trovato catapultato in una diversa dimensione. Molte persone mi riconoscono e mi fermano per strada. Sono fortunato sotto questo aspetto.

Qualche mese fa era girata la voce che tu potessi entrare a far parte dei professionisti dalla prossima edizione. Ti piacerebbe tornare in questa veste o il solo pensiero ti fa tremare?

Il pensiero mi mette un po’ di ansia però non sono una persona che si spaventa. Sarebbe davvero bello e mi piacerebbe tanto. Non è arrivata nessuna proposta però.

Sembra che Giulia Stabile invece entri a far parte del team dei professionisti.

Quelle volte in cui ci siamo sentiti abbiamo parlato di lavoro. Lo spero tanto però perché Giulia è davvero brava.

Intanto stai lavorando nel corpo di ballo di Battiti Live.

Mi sto trovando bene e ho trovato un gruppo affiatato. Ci aiutiamo a vicenda e c’è una bela energia.

La popolarità improvvisa ti spaventa?

La popolarità non mi ha cambiato affatto. Sono sempre il Tommaso di prima. Non mi è cambiato nulla. Pensa che invece alcuni miei amici nelle nostre uscite mi dicevano che dovevano darmi un tono. A me invece non frega nulla. Io esco tranquillamente in ciabatte, con la mia canotta e la mia bandana. Le persone che mi hanno seguito ad “Amici” ormai hanno capito come sono fatto. E’ normale che se devo andare ad eventi importanti mi vesto bene (ride).

All’inizio quando hai abbandonato il pattinaggio i tuoi genitori non l’avevano presa bene. Ora invece cosa dicono? Stanno soffrendo la distanza da te?

I miei genitori sono diventati i miei primi fan. Sono molto felici e orgogliosi. Mia mamma mi chiama venti volte al giorno e si offende quando non riesco a rispondere a tutte le telefonate. Mi mancano tanto così come penso di mancare io a loro.

Il sogno di diventare ballerino si è concretizzato grazie a Matteo Addino e alla Naima Academy. E’ stato quello il momento in cui hai preso più consapevolezza delle tue capacità?

Ho iniziato a studiare danza grazie a Matteo. Non conoscevo bene il mio corpo e nemmeno la danza in sé. Lui mi ha fatto scoprire non solo i punti di forza ma anche quei punti deboli su cui ancora devo lavorare.

La riservatezza è un valore che da sempre ti contraddistingue. Immagino che il fatto che si siano accesi i riflettori del gossip non ti faccia sentire a tuo agio. E’ il rovescio della medaglia? L’avevi messo in conto?

Vivo la vita pensando a ciò che mi può far stare bene e ingenuamente non penso mai ai risvolti. Non mi soffermo troppo a pensare. Pur amando la riservatezza non mi dà fastidio che si siano accesi i riflettori del gossip. Sto vivendo un bel momento e le critiche e il resto mi scivolano addosso.

Ieri sera in un video che è stato pubblicato sui social sei stato vittima di un insulto omofobo. All’odio si risponde con il silenzio?

Quel video è fantastico perché è la dimostrazione che mentre mi veniva rivolto quel commento io continuavo a ballare, a ridere e a fregarmene. La miglior cosa quando si ha a che fare con persone ignoranti è vestirsi del sorriso migliore e far vedere che si sta bene. Sono loro che devono stare male. Io non mi permetto di insultare persone che non conosco e questo a prescindere dall’orientamento sessuale.