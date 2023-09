“Sensazione Stupenda” è il titolo sia del disco che del brano inedito del cantautore Tommaso Paradiso, che attraverso i suoi profili social annuncia le date dell’uscita sia del disco che del nuovo singolo. Ecco di seguito tutte le info.

Tommaso Paradiso, “Sensazione Stupenda”: le date dell’uscita del disco e del nuovo singolo

Il disco “Sensazione Stupenda” è stato interamente scritto dal cantautore Tommaso Paradiso, che si è avvalso della collaborazione in studio dei musicisti che lo accompagnano durante il tour.

Il cantante ha scelto i social per comunicare l’uscita sia del disco che e del nuovo singolo. Sul suo profilo Instagram, Tommaso Paradiso scrive: “Hey, come va? Tutto bene? Spero di sì. Approfitto di questa domenica sera così malinconica che sembra spezzare il tempo in due tra la fine dell’estate e l’inizio della vita di tutti i giorni, per dirvi che il mio nuovo album, Sensazione Stupenda, uscirà il 6 ottobre 2023”.

Lo stesso Paradiso descrive il nuovo disco come: “È il manifesto di ciò in cui credo, delle storie che ho vissuto, della mia estetica, della mia poetica, di ciò che sono diventato e di ciò che sono stato. Con questo disco, con queste canzoni vi sto dando tutto me stesso. Vi prego di proteggerlo insieme a me. Vi amo e vi amerò per sempre”.

Ecco le date dell’uscita del disco e del nuovo brano di Tommaso Paradiso

Il disco di Tommaso Paradiso dal titolo “Sensazione Stupenda” è in uscita il prossimo 6 ottobre 2023. Il brano che invece da’ il nome al disco esce esce mercoledì 6 settembre, un mese esatto prima dell’uscita dell’attesissimo disco.

Tommaso Paradiso: l’annuncio su Instagram

Ecco di seguito il post pubblicato dal cantante Tommaso Paradiso, dove annuncia l’uscita sia del disco che del nuovo singolo.