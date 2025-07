Torna la Partita del cuore 2025: conduttori, quando in tv e ospiti

Torna la Partita del Cuore 2025. L’appuntamento sportivo con la solidarietà giunge alla 34esima edizione e vedrà sfidarsi la Nazionale Cantanti contro quella dei Politici. Scopriamo insieme dove vederla, chi conduce la serata e chi scenderà in campo.

Partita del cuore 2025: la Nazionale dei Cantanti sfida la Nazionale Politici

Come ogni anno, torna l’evento calcistico con la solidarietà. La Partita del Cuore, che vanta il Patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Comune dell’Aquila, giunge infatti alla 34esima edizione. A sfidarsi sarà la Nazionale dei Cantanti contro quella dei Politici e la partita è in programma per martedì 15 luglio 2025, in diretta su Rai 1 dalle 21.30.

La gara sarà trasmessa anche in simulcast su Radio 2 e in streaming su RaiNews.it dove sarà possibile trovare interviste e backstage, interagirà con i protagonisti e con le dirette di di Rai1 e Radio2. A condurre la serata, che si svolgerà allo Stadio “Gran Sasso d’Italia Italo Acconcia” a L’Aquila, sarà Eleonora Daniele accompagnata da Gabriele Cirilli, Laura Barth, Alessandra Tripoli, Ubaldo Pantani e per Rai Radio2 Natascha Lusenti. Guest star della serata Topo Gigio mentre la telecronaca è affidata a Alberto Rimedio e Lele Adani.

Il 15 luglio torna la Partita del Cuore all'Aquila: Cantanti vs Politici, in diretta su Rai 1. Sport, musica e impegno sociale per sostenere il "Progetto Accoglienza" di Fondazione Bambino Gesù e Caritas Italiana, a favore delle famiglie dei piccoli pazienti.

Come donare e artisti presenti

Scopo della partita è sostenere la raccolta fondi per il “Progetto Accoglienza”, realizzato dalla Fondazione Bambino Gesù e dalla Caritas Italiana, che puntano ad offrire vitto, alloggio e sostegno materiale alle famiglie dei bambini ricoverati, provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Per donare basta inviare un sms al numero 45585 attivo dal 10 al 22 luglio 2025. Presenti all’evento Gabry Ponte, Sal Da Vinci, Orietta Berti e Fabio Rovazzi, Riccardo Fogli, Arisa, Gaetano Curreri e gli Stadio. Inolte ci sarà un omaggio alla carriera di Mogol da parte del Maestro Diego Basso accompagnato da un coro di 100 ragazzi. L’Inno Nazionale Italiano invece sarà eseguito dalla Banda della Guardia di Finanza diretta dal Maestro Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso.