GFVip 6, Sonia Bruganelli risponde piccata a Tommaso Eletti, nuovo acquisto di Alfonso Signorini del suo Grande Fratello Vip. Ormai il cast del reality di canale 5 è stato ufficializzato e abbiamo appreso che Tommaso è uno dei concorrenti. C’è stato un battibecco social tra lui e la nuova opinionista, Sonia Bruganelli, che per la risposta data merita l’appellativo di Queen assoluta. Ma vediamo di capire meglio cosa è accaduto.

Tommaso Eletti nella bufera, lo sfottò della Bruganelli sui social

Reduce da Temptation Island, programma a cui ha partecipato assieme alla (ex) fidanzata Valentina Nulli, Tommaso Eletti rispondendo ad alcune domande sui social ha dichiarato di non conoscere le due opinioniste: “Non so chi siano” (Sonia Bruganelli e Adriana Volpe n.d.r).

Alla domanda “Chi temi più fra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli”, Tommaso risponde: “Io ho detto la verità, che non le conosco perché non guardo la TV e perché non ho mai guardato questi programmi”, spiega su Instagram.

Vogliamo concedere il beneficio del dubbio a questo ragazzo che pare fuori dal mondo, forse la sua giovane età è la causa dei tanti strafalcioni che colleziona inesorabilmente. Oppure, la sua strategia è chiarissima: sentirsi intoccabile e apparire al di sopra di tutto e tutti. Vedremo fino a che punto reggerà il suo personaggio o crollerà dopo poco.

Tuttavia, vogliamo soffermarci sulla risposta ironica di Sonia Bruganelli, che ci preannuncia un GF ricco di colpi di scena con l’apporto di una donna così intelligente e ironica che ha saputo asfaltare il ragazzetto senza se e senza ma.

La replica piccata di Sonia Bruganelli a Tommaso Eletti del Grande Fratello Vip

La Bruganelli dunque, all’affermazione di Eletti: “Non so chi siano” replica attraverso delle IG in cui commentava la copertina del cast ufficiale con un’amica, soffermandosi su Eletti, ha detto:

“Lui è famosissimo, questo è molto famoso. Si chiama Tommaso, c’avrà 16/17 anni. Lui ha fatto Temptation Island. Lui è famoso vero, praticamente lui e Katia Ricciarelli sono i famosi di questa edizione”, dice ironicamente tra le risate. “Ha fatto Temptation Island… tra l’altro ha dato anche un esempio edificante, lui stava con una di 40 anni, geloso. Sapete che lui stava con una che ha gli anni della madre, era geloso, quindi ha una storia bella e importante. È un figo, è una storia interessante”, prosegue sghignazzando, “io vorrei conoscere la mamma di questo ragazzo”.

Beh dopo una risposta del genere vedremo quanto regge il “personaggio” di Tommaso Eletti!! Voi che ne dite?!!