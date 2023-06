Tom Cruise è arrivato a Roma per la premier di “Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1“, il settimo film della serie cinematografica statunitense. L’attore è stato accolto come una star dal pubblico italiano e ha incontrato anche la Premier Giorgia Meloni.

Tom Cruise a Roma per “Mission Impossible 7”: ovazione dei fan e poi l’incontro con Giorgia Meloni

Una vera e propria ovazione per Tom Cruise a Roma. La città eterna ha accolto l’attore americano protagonista della serie cult “Mission Impossibile” in occasione della premier mondiale del nuovo film “Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1“. La star di Hollywood è apparso raggiante durante il red carpet all’Auditorium Conciliazione e nell’aster party presso la Terrazza Caffarelli. La pellicola solo in America ha già incassato oltre tre miliardi e mezzo di dollari al botteghino a conferma di quanto sia amata questa saga cinematografica.

L’arrivo dell’attore a Roma non è passato affatto inosservato con tanto di photocall in una location unica e suggestiva come Piazza di Spagna e la scalinata di Trinità dei Monti. “Questo posto è stupendo, da togliere il respiro” ha dichiarato l’attore che parlando del film ha sottolineato a SkyTg24- “è un sogno che si realizza: è stato incredibile girare qui, voglio ringraziare tutti coloro che in questo Paese – a Roma e a Venezia – ci hanno aiutato a girare in un contesto davvero difficile. Voglio che sappiate quanto abbiamo apprezzato. Non diamo nulla per scontato“. Poi l’incontro a Palazzo Chigi con la Premier Giorgia Meloni con tanto di foto-ricordo diventata virale sui social!

Emozionante visita a palazzo Chigi del ministro affari e spionaggio di Hollywood Tom Cruise accolto a braccia aperte, sceso a Roma per una missione impossibile. Disponibilità mia e del governo per aiutare Tommy in questa missione possibile, impossibile per me non esiste. 💓 pic.twitter.com/aIC7bYnZ3n — Giorgia Meloni Presidente del Consiglio parody (@presidentedonna) June 20, 2023

Tom Cruise sul film “Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1” e il cast

Tom Cruise torna a vestire i panni dell’agente segreto Ethan Hunt nella nuova pellicola “Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1” in uscita nelle sale cinematografiche dal prossimo 12 luglio. Il film, attesissimo dal grande pubblico, vede il protagonista impegnato nella ricerca di un’arma letale. Parlando del film ai microfoni di SkyTg24 ha raccontato: “questa è un’avventura epica. Abbiamo elevato alla potenza il livello del film. Questo è il motivo per cui c’è una parte uno e una parte due, per via del viaggio emozionale dei personaggi, del respiro del film. Le scene di azione sono più estreme che in tutti gli altri episodi, le location sono incredibili, i personaggi sono molto vivi e le storie piene di emozione, ma anche di situazioni divertenti come quelle che succedono qui dove ci troviamo”.

Nel film, oltre al protagonista Tom Cruise, nel cast ci sono anche: Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Henry Czerny, Esai Morales, Frederick Schmidt, Shea Whigham, Pom Klementieff, Greg Tarzan Davis, Mariela Garriga e Cary Elwes. Il film è diretto dal regista Premio Oscar Christopher McQuarrie e avrà un seguito già confermato per il 2024.