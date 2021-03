“Tocca a te”, nuovo talent di Carlo Conti su RaiPlay, ideato e scritto dal simpatico conduttore toscano che propone questo nuovo show sulla piattaforma di Rai Play. Il programma, pare sia una sorta di “Corrida” – programma presentato da Conti prima della pandemia – ma realizzato con dei video da casa confezionati dai partecipanti.

“Tocca a Te”, nuovo talent show ideato da Carlo Conti: ecco come partecipare

Tocca a te: nuovo talent show ideato da Carlo Conti, disponibile nelle prossime settimane su RaiPlay. Ecco come partecipare

“Sai fare qualcosa che Carlo Conti dovrebbe assolutamente vedere? Esiste qualcosa in cui eccelli o che solo tu sai fare. Sai tirar fuori musica da strumenti impensabili, o fare acrobazie sorprendenti? Sai costruire opere incredibili, o disegnare come un grande Maestro? Suoni, canti o interpreti una canzone in modo da commuovere tutta la famiglia? Partecipa alle selezioni di Tocca a te. Manda un video della tua performance dal sito www.rai/toccaate. Chissà che questa volta non tocchi proprio a te“.

Questo il promo – in onda in queste ore sulle reti Rai di “Tocca a te” – Si tratta di un nuovo talent show ideato da Carlo Conti, che lo vede nei panni di autore e non di conduttore, come siamo invece abituati a vedere.

Il modo per partecipare al nuovo talent di Carlo Conti, è semplicissimo: basta inviare un video di pochi minuti con la propria performance corredato da una breve presentazione e inviare il tutto dal sito citato sopra. La partecipazione è libera e gratuita e non comporta l’assegnazione di premi. Il termine ultimo per partecipare è il 30 aprile.

Carlo conti nei panni di autore per un nuovo talent su Rai Play: Tocca a te

Le performance selezionate, quelle che la redazione riterrà idonee, con la supervisione di Carlo Conti, verranno trasmesse sulla piattaforma di RaiPlay. Alla fine si realizzeranno delle puntate dove saranno presenti 3/4 esibizioni per puntata. Va da se, che non saranno presi in considerazione altri video con “materiale” diverso, tipo immagini di cerimonie, di altre manifestazioni, di spettacoli o clip di “cover band” o di tribute band.

Ai casting possono partecipare solo coloro che hanno compiuto i 18 anni di età. Insomma, una sorta di sfida per premiare i migliori talenti nell’ambito artistico che sia la musica, la recitazione, o qualsiasi cosa possa stupire e destare curiosità.