Dopo l’uscita del nuovo singolo “Cuore Rotto”, Tiziano Ferro sorprende ancora una volta il suo pubblico annunciando il grande ritorno dal vivo. Nuovo tour di concerti negli Stadi in programma per l’estate 2026. Ecco tutte le date e come acquistare i biglietti.

Tiziano Ferro annuncia concerti 2026 negli Stadi

Nuovo tour negli Stadi nel 2026 per Tiziano Ferro. Il cantautore di “Sere Nere” in occasione del 24esimo anniversario di “Xdono”, il primo singolo che l’ha lanciato nell’olimpo della musica internazionale, ha deciso di festeggiare questo traguardo con una serie di concerti nel 2026. Per l’occasione ha scelto gli Stadi dove si è esibito con il TZN Tour nel 2023 registrando il tutto esaurito dal Maradona di Napoli al San Siro di Milano fino all’Olimpico di Roma. Un ritorno in grande stile per Tiziano che, pochi giorni fa ha pubblicato il nuovo singolo “Cuore Rotto”. Un brano breve, ma intenso che rappresenta l’inizio di una nuova “vita artistica e personale” del cantautore di Latina pronto a tornare dal vivo con una tournée negli stadi italiani.

Al momento sono dieci le date annunciate con la data zero a maggio 2026 a Lignano per poi toccare lo Stadio San Siro di Milano, il San Filippo di Messina fino all’Olimpico di Roma e tanti altri. Nei prossimi mesi è in arrivo tanta musica e un nuovo album di inediti a cui il cantante sta lavorando da mesi.

Tiziano Ferro, le date dei concerti 2026 negli Stadi: biglietti, prevendite e date

10 le date dei concerti 2026 annunciati da Tiziano Ferro. Un ritorno molto atteso quello del cantautore di Latina che torna ad esibirsi dal vivo a tre anni esatti di distanza dall’ultimo tour. Il tour prenderà il via il 30 maggio 2026 con la data zero allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro per poi toccare i più importanti stadi italiani tra cui l’olimpico di Roma e il San Siro di Milano.

L’acquisto dei biglietti è attivo per gli iscritti al FanClub dalle ore 11 di mercoledì 17 settembre fino alle ore 11 di giovedì 18 settembre, ma anche per i titolari di carta Mastercard dalle 11 di mercoledì 17 settembre fino alle ore 11 di venerdì 19 settembre. Anteprima esclusiva anche su My Live Nation dalle ore 11 di giovedì 18 settembre. Infine la vendita generale è attiva dalle ore 12 di venerdì 19 settembre su livenation.it/tizianoferro.

Ecco tutte le date dei concerti 2026 di Tiziano Ferro: