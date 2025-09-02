Il 2025 segna l’inizio di un nuovo capitolo, personale ed artistico, di Tiziano Ferro. Il cantautore romano, dopo il cambio di etichetta discografica, è pronto a rompere il silenzio con un nuovo singolo dal titolo “Cuore rotto“. Il brano uscirà venerdì 5 settembre 2025 su tutte le piattaforme streaming e online.

Tiziano Ferro, Cuore rotto è il nuovo singolo

Ci siamo: il ritorno di Tiziano Ferro ha una data precisa. Da venerdì 5 settembre 2025 arriva in tutte le radio e piattaforme online il nuovo singolo “Cuore Rotto“, nuovo progetto discografico in uscita per la Sugar Music. Un nuovo inizio per il cantautore romano che, aveva lasciato trapelare un cambio di rotta già dai suoi profili social. Su Instagram, infatti, ha eliminato tutti i post, un segnale di cambiamento che si è palesato poche ore dopo con l’annuncio ufficiale del passaggio alla etichetta discografica Sugar di Caterina Caselli. A distanza di pochi giorni una nuova sorpresa per i fan, visto che Tiziano ha svelato il titolo del nuovo brano “Cuore rotto” in uscita dal 5 settembre.

“L’ho scritta perché i dolori ed il rancore, da adesso ci faranno ballare! Cuore Rotto, il mio nuovo singolo, fuori venerdì“, ha confessato Tiziano sui social. La canzone, scritta dallo stesso Ferro e prodotto da Marz, Zef e Marco Sonzini, è nata per caso in una camera d’hotel.

Tiziano Ferro racconta come è nato il nuovo singolo “Cuore Rotto”

Ogni canzone ha un suo percorso. Anche “Cuore Rotto” di Tiziano Ferro è venuta fuori come un bisogno impellente in una pre-cena a Los Angeles. A rivelarlo dal suo profilo Instagram è stato proprio il cantautore romano:

Ho scritto ‘Cuore Rotto’ un giorno in cui gli amici mi avevano convinto ad andare via da Los Angeles per staccare un po’ la testa da tutto quello che stava accadendo. Sono salito nella mia camera di hotel con l’idea di scendere pochi minuti dopo per andare a cena, ma nel silenzio di quella stanza vuota sono stato assalito da quello che sarebbe poi diventato il primo provino di ‘Cuore Rotto’. Il testo e la musica mi sono venuti fuori di getto e non ho potuto fare altro che annullare tutti gli impegni e rimanere lì a scrivere. Sentivo che altrimenti avrei perso quel momento e non avrei mai saputo ritrovare quelle parole. Tornato a casa ho raggiunto Marco Sonzini in studio e abbiamo lavorato al primo demo.

Non solo, Tiziano ha aggiunto:

Ho sempre raccontato la mia vita attraverso la musica, sia i momenti belli che quelli più difficili, cercando però di dare sempre alle mie canzoni uno sguardo positivo verso il futuro, anche laddove il dolore era il protagonista. Con Marz e Zef mi sono sentito subito in sintonia, una sorta di magia che ha reso più semplice e senza timori la ricerca della direzione giusta da prendere per un brano per me così importante.

Ricordiamo che il radio-date di “Cuore Rotto” di Tiziano Ferro è per venerdì 5 settembre 2025.